برلماني: الوعي أفضل الطرق لمواجهة الوباء

أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بسعي مصر وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بالعمل على توفير مصل مصري لمواجهة الوباء وتواصل الدراسات والتجارب السريرية.
وأشار محسن في بيان له اليوم، إلى تصريحات الرئيس السيسي بأن الوعي هو أفضل لقاح لكورونا، وأن العمل على تعزيز وعي المواطنين في مواجهة الوباء والحذر من الزحام والحرص على اجراءات التباعد الاجتماعي أفضل طريقة لمواجهة كورونا.
وأكد عضو مجلس الشيوخ ان العالم في سباق محتدم اليوم لانتاج أسرع مصل مضاد للوباء وتعميم توزيعها ، موضحا أن مصر لن تتوانى عن شراء اللقاح الجديد لفيروس كورونا وتعمل على حجز حصتها وتوفيرها في أسرع وقت ممكن للحفاظ على صحة المصريين.
وأوضح محسن أن الأطقم الطبية والعلاجية المصرية قد بذلت مجهودا نوعيا ومميزا خلال الموجة الأولى للوباء وهو ما استحق اشادة الرئيس السيسي وتقديره لجهود الأطقم الطبية المختلفة. ولا يزالوا يبذلون افضل الجهود للحفاظ على الحالة الصحية للمصريين.
وأشار إلى أن تجربة مصر في مواجهة وباء كورونا كانت جيدة ورائعة، وفق تأكيدات الرئيس السيسي وكل شىء كان مدروسا ومخطط له بدقة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اكد إن الدولة ستوفر لقاح فيروس كورونا المستجد لجميع المصريين.
جاء ذلك في كلمة وجهها الرئيس إلى الشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا.
و وجه الرئيس السيسي التحية لكل الأطقم الطبية التي ما زالت تقوم بدور عظيم في بذل جهود ضخمة للحفاظ على الحالة الصحية للمصريين في مواجهة وباء كورونا، قائلًا «إنا ما تحقق جيد ورائع».
وأكد الرئيس إن المنظومة في مصر وعلى رأسها الحكومة عملت بواسطة لجان متخصصة لمواجهة الأزمة، وأشاد بها المجتمع الدولي.
وقال الرئيس إن الدولة تعاملت بشكل هادئ لعدم تخويف المواطنين، وعملنا في مسار متوازن أصبح محل تقدير ودراسة من جانب كثير من الدول في إدارة أزمتها مع الوباء.
وأضاف الوباء ما زال مستمر.. والإجراءات اللي اتكلمنا فيها والحملات الإعلامية لازم تستمر.
ولفت إلى اتخاذ مصر على المستوى الاقتصادي إجراءات عديدة ومبادرة بـ100 مليار جنيه لمواجهة الموجة الأولى لكورونا «الوباء كان ليه تاثير قاسي على العالم كله.
وأكد الرئيس إن اللقاح الحقيقي هو الوعي» في الفترة الحالية، وأن مصر ستحصل على اللقاحات الطبية التي أخذت موافقة بشكل طارئ، مطالبًا المصريين بعدم التجمع بلاش أماكن مغلقة، وبلاش تجمعات بين الناس.. خلينا نرتدي الكمامة ولا نعتبره وسيلة مزعجة بالإضافة إلى ممارسة الرياضة إن أمكن.
وأكد الرئيس على تقديره الكامل للأطقم الطبية والحكومة.