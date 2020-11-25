برلماني: الوعي أفضل الطرق لمواجهة الوباء

أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بسعي مصر وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بالعمل على توفير مصل مصري لمواجهة الوباء وتواصل الدراسات والتجارب السريرية.





وأشار محسن في بيان له اليوم، إلى تصريحات الرئيس السيسي بأن الوعي هو أفضل لقاح لكورونا، وأن العمل على تعزيز وعي المواطنين في مواجهة الوباء والحذر من الزحام والحرص على اجراءات التباعد الاجتماعي أفضل طريقة لمواجهة كورونا.





وأكد عضو مجلس الشيوخ ان العالم في سباق محتدم اليوم لانتاج أسرع مصل مضاد للوباء وتعميم توزيعها ، موضحا أن مصر لن تتوانى عن شراء اللقاح الجديد لفيروس كورونا وتعمل على حجز حصتها وتوفيرها في أسرع وقت ممكن للحفاظ على صحة المصريين.





وأوضح محسن أن الأطقم الطبية والعلاجية المصرية قد بذلت مجهودا نوعيا ومميزا خلال الموجة الأولى للوباء وهو ما استحق اشادة الرئيس السيسي وتقديره لجهود الأطقم الطبية المختلفة. ولا يزالوا يبذلون افضل الجهود للحفاظ على الحالة الصحية للمصريين.





وأشار إلى أن تجربة مصر في مواجهة وباء كورونا كانت جيدة ورائعة، وفق تأكيدات الرئيس السيسي وكل شىء كان مدروسا ومخطط له بدقة.





كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اكد إن الدولة ستوفر لقاح فيروس كورونا المستجد لجميع المصريين.

جاء ذلك في كلمة وجهها الرئيس إلى الشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا.

و وجه الرئيس السيسي التحية لكل الأطقم الطبية التي ما زالت تقوم بدور عظيم في بذل جهود ضخمة للحفاظ على الحالة الصحية للمصريين في مواجهة وباء كورونا، قائلًا «إنا ما تحقق جيد ورائع».

وأكد الرئيس إن المنظومة في مصر وعلى رأسها الحكومة عملت بواسطة لجان متخصصة لمواجهة الأزمة، وأشاد بها المجتمع الدولي.

وقال الرئيس إن الدولة تعاملت بشكل هادئ لعدم تخويف المواطنين، وعملنا في مسار متوازن أصبح محل تقدير ودراسة من جانب كثير من الدول في إدارة أزمتها مع الوباء.

وأضاف الوباء ما زال مستمر.. والإجراءات اللي اتكلمنا فيها والحملات الإعلامية لازم تستمر.

ولفت إلى اتخاذ مصر على المستوى الاقتصادي إجراءات عديدة ومبادرة بـ100 مليار جنيه لمواجهة الموجة الأولى لكورونا «الوباء كان ليه تاثير قاسي على العالم كله.

وأكد الرئيس إن اللقاح الحقيقي هو الوعي» في الفترة الحالية، وأن مصر ستحصل على اللقاحات الطبية التي أخذت موافقة بشكل طارئ، مطالبًا المصريين بعدم التجمع بلاش أماكن مغلقة، وبلاش تجمعات بين الناس.. خلينا نرتدي الكمامة ولا نعتبره وسيلة مزعجة بالإضافة إلى ممارسة الرياضة إن أمكن.

وأكد الرئيس على تقديره الكامل للأطقم الطبية والحكومة.



