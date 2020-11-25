بعد اختياره أفضل محافظ في مسابقة التميز الحكومي.. الغضبان يوجه الشكر للعاملين في محافظة بورسعيد

التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم "الأربعاء"، العاملين بديوان عام محافظة بورسعيد وذلك فى إطار الاحتفال باختيار محافظ بورسعيد كأفضل محافظ عربى فى مسابقة التميز الحكومة العربى بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة .

وفى بداية اللقاء ، أعرب اللواء عادل الغضبان عن فخره وسعادته بهذا التميز على مستوى الوطن العربى، مؤكدا أن هذا النجاح لا يعتبر نجاحا شخصيا ولكنه نجاح لمحافظة بورسعيد بأكملها ، وجميعنا نفخر بكون بورسعيد المحافظة الأولى والأجمل على مستوى العالم العربى.





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وأوضح المحافظ أن هذا النجاح نتيجة العمل المتواصل لله بدون أنانية أو تحقيق أغراض شخصية، وهو ثمار التعاون والتكامل بين جميع الأجهزة والعاملين بمحافظة بورسعيد ، والتى كانت باكورة المشروعات القومية العملاقة مثل التحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أن حجم المشروعات والأعمال التى تمت فى بورسعيد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أهلت بورسعيد للحصول على هذه المكانة.





ووجه المحافظ الشكر للكوادر الشبابية الذين كانوا واجهة بورسعيد المشرفة وحملوا على عاتقهم مسؤولية تنفيذ المشروعات القومية التى تتم على أرض بورسعيد لأول مرة ، مؤكدا أن رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لبورسعيد اشاد بمستوى العاملين ببورسعيد وتميز الأداء والتعاون واتقان العمل .





وأشار المحافظ الى أن هذا النجاح يعد مسؤولية كبيرة ويتطلب بذل المزيد من المجهودات للحفاظ على هذا التميز، مؤكدا أننا نهدف لتحقيق مصلحة المواطن أولا وسنعمل بكامل طاقتنا لتحقيق أفضل مستوى من التنمية لبورسعيد وأهلها.





وأكد المحافظ أن هذه الجائزة ستجعل من بورسعيد قبلة للسياحة فى العالم نظرا للانجازات وأعمال التنمية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا، وأن الفترة القادمة ستكون مليئة بالخير والتنمية لأهلنا فى بورسعيد.





كانت ادارة مسابقة جائزة التمييز الحكومي بدبي اعلنت عن اختيار المحافظ اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كأفضل محافظ في الوطن العربي ضمن جائزة التميز الحكومي العربي.

تأتي الجائزة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

وتعتبر الجائزة هي الأولى من نوعها والأكبر على مستوى العالم العربي في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، والتي تشمل 15 جائزة موزعة على فئتين للأفراد والمؤسسات.