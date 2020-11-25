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رياضة

أول رد فعل من موسيماني على إصابة ثلاثي الأهلي بفيروس كورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:08 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة ان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي رفض التوقف كثيرًا أمام فكرة إصابة ثلاث لاعبين اليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة بفيروس كوورنا وغيابهم عن قمة الزمالك.

وقالت المصادر أن موسيماني أصدر تعليماته بغلق الملف تمامًا والتركيز في إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والتوجه مباشرة الي ملعب التتش لخوض المران الرئيسي والتعامل مع الأمر الواقع.

وأضافت المصادر ان موسيماني طلب من اللاعبين عدم الحديث عن الغيابات والتركيز في مواجهة الجمعه فقط، كما طلب من الجهاز الطبي متابعة حالة الثلاثي المصاب بكورونا.
 
وأوضحت المصادر أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سوف يغادر معسكر الفريق الأحمر لمنزله للخضوع للعزل بناء علي طلب من الجهاز الطبي بقايدة الدكتور خالد محمود.

وتابعت ان أليو ديانج سوف يخضع للعزل المنزلي وإتباع البروتوكول الذي تقره وزارة الصحة بعد إصابته بفيروس كورونا.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الجمعه في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة، وحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني كل شئ مع معاونيه بعد جلسات عدة عقدها معاهم علي مدار الــ48 ساعه الماضية بشان التشكيل الأساسي ولم يبق سوي مركز وحيد هو محل خلاف حتي الأن.

ومن المقرر أن يبدأ موسيماني تشكيل المباراة بمحمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني ورامي ربيعه وأيمن أشرف وعلي معلول الذي أنتظم في المعسكر الأحمر أمس ، ومعهم عمرو السوليه ومحمد مجدي أفشه وحمدي فتحي وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن.

ولا يزال هناك خلاف حول البدء بحمدي فتحي علي حساب محمد مجدي أفشه بهدف زيادة التأمين في منطقة وسط المعب بجانب توليه رقابة المغربي أشرف بن شرقي جناح الزمالك، ويميل موسيماني للإبقاء علي حمدي فتحي في دكة البدلاء حتي الأن للأستفاده منه في أي وقت مع محمود كهربا حال تماثلة للشفاء من فيروس كوورنا وكذلك أحمد الشيخ وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود وحيد وياسر إبراهيم.

ورفض موسيماني فكرة الرقابة اللصيقة (لاعب للاعب) علي أن يتولي كل عنصر مواجهة منافسه في المنطقة التي يكون فيها عدا مصطفي محمد الذي سيتولي أمره أيمن أشرف بشكل كامل، ويخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي اليوم بإستاد السلام وسط سياجًا من السرية التامة حيث يتواجد أمن النادي أمام كل بوابات الملعب حتي في الفندق هناك حراسة كاملة لمنع تسلل أي شخص للاعبين تحسبًا لإصابة اي لاعب بفيروس كورونا.

وشهدت تدريبات الفريق في الساعات الأخيرة تركيزاَ شديدًا من موسيماني علي إنهاء لهجمات بصورة صحيحة والتركيز علي إستغلال أنصاف الفرص بهدف التسجيل مبكرًا خاصة من حسين الشحات وجونيور اجايي والذي سيتحول إلي مهاجم ثاني بجانب مروان محسن وهي لنقطة التي يعتمد عليها المدرب الجنوب أفريقي كثيرًا في تلك المواجهة علي أن يقوم السولية أو أليو ديانج بوابجبات مركزه ومساعده علي معلول.
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