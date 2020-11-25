تركيا تفصف منطقة تل أبيض السورية

ذكرت وسائل إعلام كردية، اليوم الأربعاء، أن القوات التركية تقصف منطقة "تل أبيض" السورية بالأسلحة الثقيلة، في استمرار لسلسلة الإعتداءات التركية على الأراضي السورية.





ومن ناحية أخرى، أكد وزير الدفاع القبرصي، شارالامبوس بيتريدس، اليوم الأربعاء، أن العقوبات على تركيا ستظل مطروحة على الطاولة؛ مشيرا إلى أن مواصلة أنقرة نشر التوتر في المنطقة هو ما يعرضها للعقوبات، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.





وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "إن-قبرص" أن الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد تحدثا عبر الهاتف مساء الثلاثاء في محاولة لتنسيق العمل في ضوء اجتماع المجلس الأوروبي في ديسمبر وزيارة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة جين هول لوت إلى الجزيرة المقسمة في 30 نوفمبر.





وأصدرت الحكومة القبرصية بيانا رسميا اليوم الأربعاء مفاده أن أناستاسيادس وميتسوتاكيس تحدثا عن مشكلة قبرص والجهود المبذولة لاستئناف المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة وإمكانية عقد مؤتمر "5+1" فضلا عن الاستفزازات التركية المستمرة في المنطقة.





ومن المقرر عقد اجتماع المجلس في الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر، وسيقوم قادة الاتحاد الأوروبي بتقييم العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.





سيعقد لوت، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لمشكلة قبرص، اليوم الثلاثاء، اجتماعات منفصلة في نيقوسيا مع الرئيس أناستاسيادس وزعيم القبارصة الأتراك المنتخب حديثا إرسين تاتار.





وبعد لقاءاتها في قبرص، من المتوقع أن تزور لوت أثينا لعقد اجتماعات مع الحكومة اليونانية.





تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 ، عندما غزت تركيا واحتلت ثلثها الشمالي.



