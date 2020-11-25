فطريات الأظافر.. تعرف على الأعراض والوقاية والعلاج

التهابات الأظافر الفطرية هي التهابات شائعة في أظافر اليدين أو القدمين ويطلق عليها أيضا فطريات الأظافر وتتسبب في تغير لون الظفر في بعض الأوقات وتجعله أكثر عرضة للتشقق والكسر وتعد العدوى أكثر شيوعًا في أظافر القدم من أظافر اليد.





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أعراض فطريات الأظافر

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc: فعادة تظهر مجموعة الأعراض على الأظافر المصابة بعدوى فطرية، وهي:

- تغير اللون (أصفر أو بني أو أبيض)

- تصبح سميكة أكثر

- ضعيفة أو متصدعة

عادة لا تكون عدوى الأظافر الفطرية مؤلمة إلا إذا أصبحت شديدة، و يعاني بعض الأشخاص المصابين بعدوى فطرية من عدوى جلدية فطرية في القدم ، خاصةً بين أصابع القدم (يُطلق عليها عادةً " قدم الرياضي").





كيف يصاب شخص ما بعدوى فطريات الأظافر

يمكن أن تحدث عدوى فطريات الأظافر بسبب أنواع مختلفة من الفطريات (الخمائر أو العفن) التي تعيش في البيئة، ويمكن للشقوق الصغيرة في ظفرك أو الجلد المحيط أن تسمح لهذه الجراثيم بدخول ظفرك وتسبب العدوى.





هؤلاء المهددون بفطريات الأظافر

يمكن لأي شخص أن يصاب بعدوى التهابات الأظافر الفطرية، وقد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بعدوى فطريات الأظافر ، بما في ذلك كبار السن والأشخاص الذين يعانون من الحالات التالية:

- إصابة الأظافر أو جراحة الأظافر

- داء السكري

- ضعف جهاز المناعة

- مشاكل الدورة الدموية

- القدم الرياضي (القوباء الحلقية في القدم)

الوقاية من فطريات الأظافر

حافظ على يديك وقدميك نظيفة وجافة.

قص أظافر اليدين وأظافر قدميك وحافظ عليها نظيفة.

لا تمشي حافي القدمين في مناطق مثل غرف تبديل الملابس أو الحمامات العامة.

لا تشارك مقصات الأظافر مع أشخاص آخرين.

عند زيارة صالون للأظافر ، اختار صالونًا نظيفًا ومرخصًا من مجلس التجميل، تأكد من أن الصالون يعقم أدواته بعد كل استخدام ، أو يمكنك إحضار أدواتك الخاصة.





علاج فطريات الأظافر