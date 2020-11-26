بالدولار.. تعرف على سعر إطلالة سيرين عبد النور في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
خطفت سيرين عبد النور الأنظار بإطلالة غير تقليدية من اختيار الأستايلست سيدريك حداد، وظهرت بـ بنطلون باللون الأسود اللامع وبلغ سعره 2933 دولارا أمريكيا ونسقت معه بلوزة بنفس اللون ولكنها اتسمت بالقماش الشفاف ووصل ثمنها 2209 دولارات.
وانتعلت سيرين عبد النور حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون الأسود، فيما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات وغير المبالغ فيها.
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وبدت سيرين عبد النور في أحدث جلسة تصوير بتسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت مكياج جذابا ومميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و التي كشفت عن جمال ملامحها.
يذكر أن الفنانة سيرين عبد النور أغنية "باللغة العربية الفصحى" لتكون أغنية جيشها في الحرب ضد "الرجالة"، وذلك خلال استضافتها في برنامج "قعدة رجالة"، وفي فقرة "حرب عالمية" من تقديم إنجي كيوان.
كما شهدت الحلقة مناقشات ساخنة بين سيرين عبد النور ومقدمي "قعدة رجالة"، الفنانين خالد سليم، وقيس الشيخ نجيب، ونيكولا معوض، وتحدثت سيرين عبد النور في واحدة منها عن لحظة تشعر فيها بالانزعاج من رد فعل زوجها.
وشرحت سيرين عبد النور في تلك المناقشة أنها تحب إشراك زوجها وإطلاعه على كل ما يدور في حياتها، وتنزعج عندما تخبر زوجها بحكاية تضايقها، كحديث البعض عنها بأسلوب يؤثر في صورتها سلبيا، كواحدة من المشاهير في مهنتها، ثم تجد أن زوجها يطلب منها تجاهل محاولات مضايقتها، وتشعر بأنه لا يتفهم ضيقها كما تشعر به ورغم أنها تدرك أنه كرجل يتصف بالتفكير الواقعي، إلا أنها تتوقع أن يشعرها بقدر أكبر من التفهم لمشاعرها.