بالريال.. سعر غير متوقع لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها





ظهرت سيرين عبد النور في الصور بإطلالة من أختيار الإستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة باللون الأسود و اتسم التصميم بأنه مصنوع من الجلد.





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وحمل فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها توقيع دار الأزياء العالمية fendi فيما بلغ سعر التصميم 26506 ريال سعودي، و لم تبالغ سيرين عبد النور في ارتداء الإكسسوارت و اعتمدت على البساطة.





وأكملت سيرين عبد النور إطلالتها بنظارة شمس كبيرة ذات إطار و عدسات باللون الأسود مما منحها إطلالة غير تقليدية، وأعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، واختارت مكياجا هادئا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.



