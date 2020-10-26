بمريلة المطبخ.. سيرين عبد النور تشارك متابعيها وصفتها الخاصة لـ البيتزا |شاهد

متابعيها فيديو من مطبخها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، حيث ظهرت

بإطلالة طبيعية وجذابة وهي تقدم لمتابعيها وصفتها الخاصة لعمل البيتزا، وهو ما دفع متابعيها للتعليق تعبيرا عن حبهم الشديد لوصفتها التي نالت إعجابهم .