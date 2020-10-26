بمريلة المطبخ.. سيرين عبد النور تشارك متابعيها وصفتها الخاصة لـ البيتزا |شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها فيديو من مطبخها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة طبيعية وجذابة وهي تقدم لمتابعيها وصفتها الخاصة لعمل البيتزا، وهو ما دفع متابعيها للتعليق تعبيرا عن حبهم الشديد لوصفتها التي نالت إعجابهم .
وظهرت سيرين عبد النور مرتدية فستان طويل كت باللون الأسود، وقامت بارتداء مريلة المطبخ الكت على الفستان، وهو ما زاد وأبرز من أناقتها.
وقامت سيرين عبد النور بـ رفع شعرها إلى الاعلى بطريقة ذيل حصان مع ارتداء توكة باللون الأسود عبر لم شعرها من الأمام، وهو ما أبرز رقة ملامحها.
وأكملت سيرين عبد النور إطلالتها بوضع المكياج، واختارت الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، وطلاء أظافر باللون النبيتي الغامق.
وتزينت سيرين عبد النور ببعض اللمسات الناعمة من الإكسسوارات، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي.
واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها ..