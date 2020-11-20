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مرأة

بأكلة جديدة .. سيرين عبد النور في إطلالة طفولية من مطبخها

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:45 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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آية التيجي
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور فيديو جديد من داخل مطبخها وهي تقوم بإعداد وصفة جديدة من المكرونة والتونة وقامت بنشرها مع متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة طبيعية وطفولية ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.


وظهرت سيرين عبد النور مرتدية تي شيرت نصف كم باللون البينك ومطبوع عليه وعليه بنطال رياضي باللون الكحلي، وهو ما زاد من إبراز أناقتها.

وقامت سيرين عبد النور بـ ترك شعرها منسدلا على ظهرها بطريقة انسيابية مع ارتداء طوق لتقوم برفع خصلات شعرها الامامية، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

وأكملت  سيرين عبد النور إطلالتها بوضع المكياج، واختارت الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الروز الفاتح كأحمر شفاه، مع طلاء أظافر باللون الأحمر لتبرز من رقة إطلالتها.

ولم تتكلف سيرين عبد النور في ارتداء الإكسسوارات،  حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وناعمة.

وتعتبر سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وقد اشتهرت المغنية سيرين في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي ليلة من الليالي عام 2004 بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

ولدت سيرين في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.

كان أول عرض أزياء تشارك فيه الفنانة سيرين عبد النور بملابس خاصة بموسم "عيد الميلاد" لعدد من مصممي الأزياء منهم زهير مراد، ظهرت في إعلان لأحد مساحيق الغسيل، والذي صور في لبنان ليعرض في السعودية، وفي عام 1994 شاركت كموديل في كليب الفنان جورج وسوف لأغنية "كلام الناس"

في بداية عام 1998 بدأت بالظهور في محطة LBC كممثلة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية، وفي عام 2002 انتخبت سيرين كأحسن موديل من خلال منافسة ضخمة. في عام 2003 حصلت علي أول بطولة لها من خلال مسلسل ابنتي، وفي 2004 بدأت في شق طريقها نحو الغناء، وأصدرت أول ألبوم لها بعنوان ليلة من الليالي.

وذاع صيت سيرين عبد النور في مصر والعالم العربي منذ فيلم "رمضان أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي، حيث كان أول فيلم من بطولتها سنة 2008.

وفي نفس السنة ظهرت كضيفة شرف في فيلم دخان بلا نار الذي تم تصويره في بيروت وكان بإنتاج مشترك لبناني مصري، يقول الناقد محمد حسن حجازي عن دورها في الفيلم"تزين الفيلم سيرين عبد النور، بجمال خاص جدًا رغم حضورها كضيفة شرف كرمى لفيلم لبناني".

تراوحت أدوارها بين المسلسلات والأفلام وعادت 2009 الشاشة اللبنانية في دور البطولة في الأدهم مع أحمد عز، و دخلت السينما المصرية من أبوابها العريضة حينما شاركت في فيلم المسافر مع النجم العالمي عمر الشريف الذي أنتجته وزارة الثقافة.

واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها ..
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