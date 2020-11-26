معتز البطاوي يكشف تفاصيل اختفاء ميدو جابر من معسكر سيراميكا كليوباترا.. فيديو

أكد معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا أن ميدو جابر لاعب الفريق تعرض للاختفاء من معسكر الفريق.

وقال البطاوي خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ميدو جابر غير متواجد في فندق المباراة، وتفاجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس".

وأكمل: "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصين في الاستقبال طلبوا التصوير معه ثم اختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءا ولم يظهر حتى الآن".

وأتم: "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر، اختفائه يثير دهشتنا".

وضع هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا برنامجا بدنيا خاصا لميدو جابر لاعب الفريق المنضم حديثا، قادما من صفوف مصر المقاصة لمدة ثلاث مواسم.





واتفق هيثم شعبان المدير الفني للفريق مع مدرب الأحمال البرازيلي لويز أندري، على البرنامج البدني، ليكون اللاعب جاهزا في أقرب وقت ممكن، حيث انضم ميدو جابر إلى الفريق بشكل رسمي منذ 24 ساعة فقط. وبدأ ميدو جابر في تنفيذ البرنامج البدني، بدءا من اليوم، ويخوض بعض التدريبات الإضافية بعد نهاية مرانه بشكل طبيعي مع زملائه، وذلك لكي تكتمل لياقته البدنية، ويكون جاهزا للمشاركة في المباريات الودية والرسمية.





وكان فريق سيراميكا كليوباترا بدأ معسكرا مغلقا صباح السبت الماضي، في أحد الفنادق الخاصة بالإسماعيلية، هدفه الوصول إلى أعلى معدل من الانسجام بين اللاعبين، وزيادة معدل اللياقة البدنية لكل عناصر الفريق. تحدث عمرو حسن المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن معسكر فريقه المقام في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، مشددا على أن أهداف المعسكر تتحقق بشكل سريع ومتميز.





وأكد عمرو حسن على أن الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة هيثم شعبان، قرر الدخول في معسكر خارجي قبل انطلاق الموسم، أهدافه زيادة معدل اللياقة البدنية للاعبين، وتحقيق الانسجام المطلوب. وشدد المدرب العام لنادي سيراميكا كليوباترا، على أن هيثم شعبان قرر تغيير مكان المعسكر من الإسكندرية إلى الإسماعيلية، بسبب سوء الأحوال الجوية في عروس البحر الأبيض المتوسط، معربا على سعادته بالاستجابة السريعة من اللاعبين لخطط وأفكار الجهاز الفني طوال الفترة الماضية.





وأردف عمرو حسن قائلا: "بدأنا نلمس استجابة اللاعبين للخطط التدريبية وطرق اللعب، والكل اجتمع على هدف واحد هو تحقيق طموح النادي، في ظل توفير كافة الإمكانات من مجلس إدارة النادي".





وتحدث مدرب سيراميكا كليوباترا عن الصفقات الجديدة قائلا: "كل اللاعبين المنضمين حديثا إضافة قوية جدا للفريق، في ظل استمرار عناصر مميزة مع النادي، نطمح لعمل توليفة جيدة بين كافة العناصر، للظهور بالشكل الأمثل، في الدوري الممتاز"



