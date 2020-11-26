رسميا.. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ مصر المقاصة

نجح مسئولو نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، في التعاقد مع إيهاب جلال ليعود إلى قيادة الفريق من جديد.





وعقد محمد عبد السلام، جلسة مع إيهاب جلال مساء أمس، الأربعاء، ووقع الأخير على عقود تدريبه للفريق عقب الاتفاق التام بين الطرفين.

ووافق إيهاب جلال، على تولي قيادة مصر للمقاصة من جديد عقب تخطي الأزمة المالية التي تعرض النادي مؤخرا من خلال بيع عدد كبير من نجوم الفريق، وعلى رأسهم محمد إبراهيم، وأحمد سامي، إضافةً إلى وجود راعٍ جديد للفريق.

رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة. ومن المفترض أن يعلن مسئولو مصر للمقاصة عن تولي إيهاب جلال بشكل

وكان إيهاب جلال استطاع أن يقود فريق مصر للمقاصة في الموسم الماضي للبقاء في الدوري الممتاز قبل أن يعلن رحيله بسبب الأزمة المالية التي تعرض لها النادي مؤخرا.





وعلى الجانب الأخر آثار انتقال أحمد سامي مدافع مصر للمقاصة، إلى نادي بيراميدز، أزمة لائحية جديدة، بعد أن ورط نفسه وناديه في التوقيع على استغناء موجه ومختوم لناديين في نفس فترة الانتقالات، على خلفية الاتفاق مع نادي سيراميكا كليوباترا، لإتمام صفقة انتقال اللاعب لصفوفه، ثم التراجع من غير مقدمات، ولا التزام بأوراق رسمية، وتوقيع عقد آخر مع نادي بيراميدز، رغم اتفاق مصر للمقاصة على كل تفاصيل انتقال أحمد سامي لنادي سيراميكا كليوباترا، ليضع مسؤولو مصر للمقاصة أنفسهم في دائرة العقوبات.





أحمد سامي كان ضمن صفقة خماسية أبرمها نادي سيراميكا كليوباترا مع نادي مصر للمقاصة، ضمت محمد إبراهيم، ومحمد مسعد، ومحمد توني، ومحمد محسن، وتم الاتفاق على كل تفاصيل الصفقة، وحصل سيراميكا كليوباترا على استغناء موجه ومختوم، من المقاصة يقضي بضم اللاعبين الخمسة، ونفذ الأربعة الأخرون الإتفاق بالكامل، غير أن أحمد سامي أخل باتفاقه، مشيرا إلى أنه حصل على عرض بمبلغ 18 مليون جنيه، للتوقيع في نادي بيراميدز.









ظل الموقف معلقا لبضع أسابيع، حاول خلالها أحمد سامي بكل السبل الضغط على ناديه الأصلي مصر للمقاصة، والذي كان من المفترض ألا يصدر استغناء موجها آخر لنادي بيراميدز، بعد أن أصدر بالفعل استغناء موجها، ومختوما، يقضي بالموافقة على انتقال أحمد سامي إلى نادي سيراميكا كليوباترا.



