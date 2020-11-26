رفع 1960 طن قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم وضع خطة للارتقاء بمنظومة النظافه بكافة مراكز ومدن المحافظه والتي تتجه نحو القضاء على مقالب القمامة العشوائية المتخلله المناطق السكنية والتي تضر بالبيئة والصحة العامه والمواطنين والتفريغ الكامل للنقط الوسيطه.





وكلف محافظ الشرقية بتكثيف أعمال وحدة التدخل البيئي السريع لرفع كومات القمامة التاريخيه والمتكدسة في نقاط متعدده غير مخططه بمختلف المراكز والمدن وإخلائها تماما ونقلها مباشره إلى المدفن الصحى بالخطاره وذلك بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن و ورجال الحملة الميكانيكية وعمال أقسام تحسين البيئة.





اقرأ أيضا:

ضبط ومصادرة 33 شيشه في حمله علي المقاهي المخالفة بالشرقية





وفي هذا الإطار قامت وحدة التدخل البيئي السريع برئاسة فخري عبد العزيز مستشار المحافظ لشئون النظافة والتجميل وإشراف المهندس محمد صلاح رئيس الوحدة برفع 650طن قمامه من مركز ومدينه الحسينيه بواقع (28) نقله وذلك يوم 16 من نوفمبرالجارى و فى اليوم التالى الموافق 17 نوفمبر الجارى تم رفع (900 طن) قمامه من مركز أبوكبير بواقع (38) فضلًا عن رفع (410) طن قمامه من مركز أولاد صقر بواقع 17نقله وذلك يوم 23 من نوفمبر الجارى بإجمالى (1960طن) قمامه بواقع 83نقله بإستخدام بإستخدام 12 معدة (9سياره-1تريلا-2لودر) .





بالإضافه إلى قيام وحدة التدخل البيئى السريع برفع السفوحه من على جانبى الطريق بدايه من قرية الجديدة حتى مدخل مدينة منيا القمح وذلك بإستخدام 4معدات (مكنسه - لودر بوب كات - سيارة رش مياة - لودر تحميل) .





وتم التنبيه على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضى الفضاء والتنبيه على أصحابها بتسويرها حفاظًا عليها حتي لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخري تتسبب في إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين





وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالدور الذى تقوم به وحدة التدخل البيئي السريع وتنفيذها عدد من الحملات المتعاقبة بمراكز ومدن المحافظة لرفع كومات القمامة وتهيئة جو بيئي صحي ونظيف وتفريغ النقاط الوسيطة والقضاء على مقالب القمامة العشوائية المتخلله المناطق السكنية والتي تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ علي البيئة والمظهر الحضاري والجمالى للمحافظة وكإجراء إحترازي ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (إرتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.