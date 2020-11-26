ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حقيقة إصابة معلمي مدرسة محمد منير الابتدائية بكورونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
ياسمين بدوي
أصدرت إدارة أسوان التعليمية، بيانا رسميا بشأن ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي من بعض أولياء الأمور حول وجود حالات اشتباه بالإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين مدرسي مدرسة محمد منير الابتدائية.


وقالت إدارة أسوان التعليمية: "نود التأكيد أن كل ما أثير بخصوص ذلك عار تماما عن الصحة، ونؤكد على أنه حتى صدور هذا البيان لم يثبت وجود حالة اشتباه واحدة بين مدرسين المدرسة المذكورة".


وأضافت: "نهيب بالسادة المعلمين وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات المغرضة التي تستهدف بث الخوف تجاه أبنائنا الطلاب، كما نهيب بأولياء الأمور عدم الانصياع لأي اشاعات أو ترويج أكاذيب دون التأكد من المصادر الرسمية".


وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.


وأوضحت الوزارة، أنه وفقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، والذي ألزم جميع العاملين أو المترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بإرتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر، ومن يخالف ذلك يتم توقيع غرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه.


وشددت على ضرورة التزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بقرار ارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب – الأكثر من 12 عامًا - بضرورة ارتداء الكمامة.


ونبهت الوزارة إلى أنه في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول، وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثاني، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر وتحرير إقرار كتابي بـ إلتزام الطالب بارتداء الكمامة.


ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نصيحة لأولياء أمور الطلاب – من هم أقل من 12 عامًا – بارتداء واقي الوجه حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.


ونفت صحة الأخبار المتداولة بشأن  قرار تغريم الطالب الذي لا يرتدي الكمامة في المدرسة بدفع 4 آلاف جنيه.


وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولم يصدر به أي بيان رسمي حتى الآن.


كانت المدارس والإدارات التعليمية تلقت تعليمات عاجلة بضرورة مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من صلاحيتها وعدم تآكلها في كل المدارس، وكذلك الوصلات الكهربائية ومفاتيح الكهرباء.


كما شملت التعليمات الصادرة بتعميمات وكتب دورية من وزارة التربية والتعليم، عدم دخول أولياء الأمور للمدارس أثناء اليوم الدراسي، وتحديد يوم وساعة وعينة أسبوعيا لمقابلة أولياء الأمور.


كما تم التشديد على الإبلاغ الفوري عن أي حالة كورونا أو اشتباه، مع التأكيد على أنه في حالة ثبوت وجود أي حالة ولم يتم الإبلاغ عنها سيتم إحالة مدير المدرسة إلى التحقيق العاجل واللجنة المشكلة بالمدرسة.


وتم التشديد كذلك على مراجعة الحدائق المدرسية والتواصل مع توجيه التربية الزراعية لإزالة أي معوقات والمدير مسئول مسئولية كاملة مع معلم التربية الزراعية عن ذلك.


وشملت التعليمات ضرورة مراجعة العارضات الموجودة في الملاعب داخل المدارس والتأكد من سلامتها وتثبيتها، وكذلك الألعاب الخاصة برياض الأطفال، على أن يتم ذلك تحت المسئولية المباشرة لمديري المدارس ومدرس التربية الرياضية ومشرف الروضة.


وأكدت التعليمات ضرورة مراجعة علم جمهورية مصر العربية الموجود داخل المدارسة والتأكد من سلامته مع تغييره فورا في حالة عدم صلاحيته، والتأكد من غلق باب المدرسة و وجود مسئول الأمن وذلك تحت مسئولية مدير المدرسة.


وتم التأكيد كذلك على التأكد من وصول جميع الكتب المدرسية للطلاب والمراجعة المستمرة لمخازن الإدارة والمديرية لأي كتب لم تصل.


وأخيرًا، تم التأكيد على ضرورة الالتزام التام بالكمامات لجميع العاملين بالمدارس، حيث يحظر دخول أي معلم أو قيادة بدون كمامة في جميع المراحل الدراسية، وكذلك أولياء الأمور الذين يدخلون المدرسة أو أي زائر أو متابع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بتكلفة 496 مليون جنيه.. تعليم الشرقية تعلن دخول 56 مدرسة جديدة الخدمة هذا العام بإجمالي 1138 فصلا

1138 فصلا دراسيا تدخل الخدمة لاستقبال مليون و650 طالبا بالشرقية

آخر أخبار كورونا في المدارس| لا يزال بعيدا عن طلاب 14 محافظة حتى الان ..معظم الاصابات في القاهرة ..التعليم تضع 5 سيناريوهات للتعامل مع الفصول الموبوءة .. وشوقي: الوضع ليس مقلقا والدراسة لن تتوقف

تنبيهات عاجلة من التعليم للمدارس: إحالة أي مدير لا يبلغ عن ظهور كورونا في مدرسته للتحقيق .. إلزام جميع المعلمين بارتداء الكمامات .. وتعليمات بالتأكد من عدم تآكل أعمدة الانارة المدرسية

التعليم تنفي فرض غرامة 4 آلاف جنيه على الطلاب غير الملتزمين بالكمامات

كيف ستتعامل التعليم مع الطلاب غير الملتزمين بـ ارتداء الكمامة ؟ .. الوزارة تجيب

ترشيحاتنا

أنا لست على ما يرام.. آخر كلمات مارادونا قبل وفاته

قرارا جمهوري بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن

حالات تؤدي لوقف معاشك بالقانون الجديد.. تعرف عليها

مخزن الأسرار.. حكاية مزار غرفة الجماجم بـ دير سانت كاترين.. شاهد

الأرصاد تكشف حقيقة الغيوم السوداء على القاهرة والإسكندرية

فيديوجراف.. تفاصيل حكم القضاء اللبناني على زوج نانسي عجرم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدمر الصحة.. 7 أجزاء في الجسم ننظفها بشكل خاطئ

فيراري تطرح الخارقة موديفيكاتا ferrari gt 488 modificata .. صور

بالسعر والمواصفات.. تعرف على موديلات سوزوكي الهاتشباك في السوق المصرية..صور