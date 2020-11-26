حقيقة إصابة معلمي مدرسة محمد منير الابتدائية بكورونا

أصدرت إدارة أسوان التعليمية، بيانا رسميا بشأن ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي من بعض أولياء الأمور حول وجود حالات اشتباه بالإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين مدرسي مدرسة محمد منير الابتدائية.
وقالت إدارة أسوان التعليمية: "نود التأكيد أن كل ما أثير بخصوص ذلك عار تماما عن الصحة، ونؤكد على أنه حتى صدور هذا البيان لم يثبت وجود حالة اشتباه واحدة بين مدرسين المدرسة المذكورة".
وأضافت: "نهيب بالسادة المعلمين وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات المغرضة التي تستهدف بث الخوف تجاه أبنائنا الطلاب، كما نهيب بأولياء الأمور عدم الانصياع لأي اشاعات أو ترويج أكاذيب دون التأكد من المصادر الرسمية".
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.
ونفت صحة الأخبار المتداولة بشأن قرار تغريم الطالب الذي لا يرتدي الكمامة في المدرسة بدفع 4 آلاف جنيه.
وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولم يصدر به أي بيان رسمي حتى الآن.
كانت المدارس والإدارات التعليمية تلقت تعليمات عاجلة بضرورة مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من صلاحيتها وعدم تآكلها في كل المدارس، وكذلك الوصلات الكهربائية ومفاتيح الكهرباء.
كما شملت التعليمات الصادرة بتعميمات وكتب دورية من وزارة التربية والتعليم، عدم دخول أولياء الأمور للمدارس أثناء اليوم الدراسي، وتحديد يوم وساعة وعينة أسبوعيا لمقابلة أولياء الأمور.
كما تم التشديد على الإبلاغ الفوري عن أي حالة كورونا أو اشتباه، مع التأكيد على أنه في حالة ثبوت وجود أي حالة ولم يتم الإبلاغ عنها سيتم إحالة مدير المدرسة إلى التحقيق العاجل واللجنة المشكلة بالمدرسة.
وتم التشديد كذلك على مراجعة الحدائق المدرسية والتواصل مع توجيه التربية الزراعية لإزالة أي معوقات والمدير مسئول مسئولية كاملة مع معلم التربية الزراعية عن ذلك.
وشملت التعليمات ضرورة مراجعة العارضات الموجودة في الملاعب داخل المدارس والتأكد من سلامتها وتثبيتها، وكذلك الألعاب الخاصة برياض الأطفال، على أن يتم ذلك تحت المسئولية المباشرة لمديري المدارس ومدرس التربية الرياضية ومشرف الروضة.
وأكدت التعليمات ضرورة مراجعة علم جمهورية مصر العربية الموجود داخل المدارسة والتأكد من سلامته مع تغييره فورا في حالة عدم صلاحيته، والتأكد من غلق باب المدرسة و وجود مسئول الأمن وذلك تحت مسئولية مدير المدرسة.
وتم التأكيد كذلك على التأكد من وصول جميع الكتب المدرسية للطلاب والمراجعة المستمرة لمخازن الإدارة والمديرية لأي كتب لم تصل.
وأخيرًا، تم التأكيد على ضرورة الالتزام التام بالكمامات لجميع العاملين بالمدارس، حيث يحظر دخول أي معلم أو قيادة بدون كمامة في جميع المراحل الدراسية، وكذلك أولياء الأمور الذين يدخلون المدرسة أو أي زائر أو متابع.