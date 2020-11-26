حقيقة إصابة معلمي مدرسة محمد منير الابتدائية بكورونا

أصدرت إدارة أسوان التعليمية، بيانا رسميا بشأن ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي من بعض أولياء الأمور حول وجود حالات اشتباه بالإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين مدرسي مدرسة محمد منير الابتدائية.







وقالت إدارة أسوان التعليمية: "نود التأكيد أن كل ما أثير بخصوص ذلك عار تماما عن الصحة، ونؤكد على أنه حتى صدور هذا البيان لم يثبت وجود حالة اشتباه واحدة بين مدرسين المدرسة المذكورة".



وأضافت: "نهيب بالسادة المعلمين وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات المغرضة التي تستهدف بث الخوف تجاه أبنائنا الطلاب، كما نهيب بأولياء الأمور عدم الانصياع لأي اشاعات أو ترويج أكاذيب دون التأكد من المصادر الرسمية".







وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.









وأوضحت الوزارة، أنه وفقًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، والذي ألزم جميع العاملين أو المترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بإرتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر، ومن يخالف ذلك يتم توقيع غرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه.









وشددت على ضرورة التزام جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها والمدارس بقرار ارتداء الكمامة، والتنبيه على الطلاب – الأكثر من 12 عامًا - بضرورة ارتداء الكمامة.









ونبهت الوزارة إلى أنه في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة يتم توجيه إنذار أول، وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثاني، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة إلا بعد حضور ولي الأمر وتحرير إقرار كتابي بـ إلتزام الطالب بارتداء الكمامة.









ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نصيحة لأولياء أمور الطلاب – من هم أقل من 12 عامًا – بارتداء واقي الوجه حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.







