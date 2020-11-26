طرح 25 وحدة سكنية للبيع في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن طرح ٢٥ وحدة سكنية تابعة لصندوق الإسكان الاقتصادى بمدينتى دمياط وميت أبو غالب للبيع بالمزاد العلني.

ومن المقرر عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق ١٣ ديسمبر القادم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، مع تكرار جلسة المزاد يوم الأحد التالى ولعدد جلسة واحدة بعد جلسة المزاد الأولى.

وتطلب كراسة العقود والمشتريات بالديوان نظير مبلغ ٢٩٩ جنيها لكل كراسة على حده، ويبلغ تأمين دخول المزاج مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه، فيما ويعد القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها مكملان لهذا الإعلان.





الجدير بالذكر،ان وزارة الإسكان،قامت بطرح شقق 120 مترا بمقدم 14 ألف بجميع المحافظات شقق جديدة للشباب 120 مترا كاملة التشطيب بمقدم 14 ألفا وقسط شهري 480 جنيها بنظام التمليك بالإعلان الحادى عشر .