طرح 25 وحدة سكنية للبيع في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن طرح ٢٥ وحدة سكنية تابعة لصندوق الإسكان الاقتصادى بمدينتى دمياط وميت أبو غالب للبيع بالمزاد العلني.
ومن المقرر عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق ١٣ ديسمبر القادم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، مع تكرار جلسة المزاد يوم الأحد التالى ولعدد جلسة واحدة بعد جلسة المزاد الأولى.
وتطلب كراسة العقود والمشتريات بالديوان نظير مبلغ ٢٩٩ جنيها لكل كراسة على حده، ويبلغ تأمين دخول المزاج مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه، فيما ويعد القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها مكملان لهذا الإعلان.
ومن المقرر عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق ١٣ ديسمبر القادم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، مع تكرار جلسة المزاد يوم الأحد التالى ولعدد جلسة واحدة بعد جلسة المزاد الأولى.
وتطلب كراسة العقود والمشتريات بالديوان نظير مبلغ ٢٩٩ جنيها لكل كراسة على حده، ويبلغ تأمين دخول المزاج مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه، فيما ويعد القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها مكملان لهذا الإعلان.
الجدير بالذكر،ان وزارة الإسكان،قامت بطرح شقق 120 مترا بمقدم 14 ألف بجميع المحافظات شقق جديدة للشباب 120 مترا كاملة التشطيب بمقدم 14 ألفا وقسط شهري 480 جنيها بنظام التمليك بالإعلان الحادى عشر .
تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإعلان الحادي عشر ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي ”المليون شقة”، لعدد 880 ألف شقة سكنية فى 26 محافظة جديدة ويوجد شقق بالقرب من العاصمة الادارية ، على أن يتم فتح باب الحجز بداية من 10 مايو 2019 وحتى 30 يونية المقبلين.
وجاء إن الإعلان عن حجز شقق الإعلان الحادي عشر، طرحت وزارة الإسكان عدد أكثر من 880 ألف وحدة سكنية في المحافظات التالية:-
الدقهلية 66 ألف شقة
البحيرة 62 ألف شقة
القليوبية 60 ألف شقة
المنيا 55 ألف شقة (مدينة المنيا الجديدة)
الإسكندرية 55 ألف شقة
الغربية 53 ألف شقة
قنا 55 ألف شقة (قنا الجديدة)
كفر الشيخ 55 ألف شقة
الفيوم 30 ألف شقة
بني سويف 30 ألف شقة
أسوان 25 ألف شقة
دمياط 25 ألف شقة (دمياط الجديدة)
الإسماعيلية 21 ألف شقة (القصاصين)
بورسعيد 20 ألف شقة
السويس 20 ألف شقة
القاهرة 180 ألف شقة ( مدينة بدر – العبور – الشروق – هليوبليس الجديدة – العاصمة الإدارية )
الجيزة 87 ألف شقة ( 6 أكتوبر – الشيخ زايد )
الشرقية 70 ألف شقة (العاشر من رمضان)
سوهاج 53 ألف شقة
أسيوط 50 ألف شقة
المنوفية 50 ألف شقة
الأقصر 18 ألف شقة
شمال سيناء 15 ألف شقة
مطروح 15 ألف شقة
البحر الأحمر 12 ألف شقة (الغردقة)
الوادي الجديد 17 ألف شقة
جنوب سيناء 15 ألف شقة
أسلوب التقدم والسداد :-
يتم سداد مقدم الحجز بمبلغ 14350 جنيه ( يرد فى حالة عدم التخصيص ) ، بجانب 50 جنيه (مصاريف استعلام لا ترد) ويتم سداده في أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية ، وذلك على الحساب الجاري رقم (56677) لحساب بنك التعمير والإسكان والمفتوح بمكاتب البريد . ويتم التخصيص طبقا لعدد الشقق المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والإحيتاجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة.
الأوراق المطلوبة لحجز وحدة بـ الاسكان الاجتماعى الاعلان الحادي عشر
أولًا: الأعزب
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
مفردات مرتب من جهة العمل مختومة وموضح بها صافي الدخل.
بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة، لابد من إحضار شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد .
برنت تأمينات اجتماعية.
إيصال مرافق (كهرباء/ غاز/ ماء).
ثانيًا: المتزوج
صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة تكون سارية
مفردات مرتب الزوج والزوجة إذا كانت تعمل.
قسيمة الزواج.
شهادات ميلاد الأطفال.
ثالثًا: الأرامل والمطلقات
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
بيان معاش إن وجد.
شهادة الوفاة.
قسيمة الطلاق.
صورة عقد الإيجار.
شهادات ميلاد الأطفال.
– بالنسبة للمطلقة إذا كانت لا تتقاضى نفقة، لابد من إحضار مستند من بنك ناصر أو الشؤون الاجتماعية يثبت ذلك.
رابعًا: ذوي الاحتياجات الخاصة
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
مستند الإعاقة.
وصل مرافق
مفردات مرتب إن وجد.
برنت تأمينات إن وجد
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