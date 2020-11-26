استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدمياط

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرية السنانية، بتنفيذ حملة استهدفت إزالة ٤ حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بالقرية على مساحة ٦٥٠ م٢.

وتضمنت المخالفات ثلاث حالات لأسوار تم بناؤها من الطوب الأبيض، وكذا إيقاف أعمال حفر في المهد، كما قامت الوحدة المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشددت المحافظ على التأكد التام من تغطية البيارات الموجودة بطول الطريق وإحكامها بالشكل المطلوب، مؤكدة أيضًا أنه لن يتم التهاون مع المقصرين فى تنفيذ هذه المهام وذلك لكونها تمس سلامة المواطنين.

وشددت المحافظ على التأكد التام من تغطية البيارات الموجودة بطول الطريق وإحكامها بالشكل المطلوب، مؤكدة أيضًا أنه لن يتم التهاون مع المقصرين فى تنفيذ هذه المهام وذلك لكونها تمس سلامة المواطنين.

كما وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى الجهات المعنية، بسرعة تغطية إحدى بيارات الرى الموجودة أعلى تغطية الترعة الشرقاوية" طريق الدكتور على مصطفى مشرفة بميدان الشهابية، وذلك فور ورود شكاوى من المواطنين بشأنها.

كما وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها إلى الجهات المعنية، بسرعة تغطية إحدى بيارات الرى الموجودة أعلى تغطية الترعة الشرقاوية" طريق الدكتور على مصطفى مشرفة بميدان الشهابية، وذلك فور ورود شكاوى من المواطنين بشأنها.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتصدي الحاسم لكافة المخالفات وحالات التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد، للحد من البناء العشوائي ووقف استنزاف الرقعة الزراعية.

كانت تعرضت الأربعاء، معظم مدن محافظة دمياط لموجة من التقلبات الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة إلى متوسطة وموجة من الصقيع مع انخفاض فى درجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة 18 درجة على أغلب المدن وخاصة المدن الساحلية فى دمياط الجديدة ورأس البر ومدينة دمياط.





وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجات الطقس السيئ التى قد تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة، وذلك وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موجهة أيضًا بالالتزام التام بالخطة الموضوعة مسبقًا للتعامل مع هطول الأمطار الغزيرة وأي تداعيات قد تحدث نتيجة عدم الاستقرار.



