بداية من الشهر المقبل.. تخفيض العمالة بجامعة أسيوط لمنع انتشار كورونا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بدء تطبيق نظام تخفيض أعداد العاملين المتواجدين بمختلف القطاعات التعليمية والإدارية بالجامعة بدءًا من الأول من ديسمبر القادم 2020.





وذلك وفق القواعد والضوابط المعلن عنها سابقًا وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مع إلغاء القرار السابق المتعلق بمد نوبات العمل حتى الفترة المسائية.





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وقال الدكتور طارق الجمال إن ذلك القرار يأتي ضمن إجراءات الجامعة الاحترازية لمنع التكدس بمكاتب وإدارات الجامعة من أجل منع انتشار العدوى بكوفيد 19 وتوفير بيئة صحية ٱمنة وصحية للمتواجدين بها، مشيرًا إلى نسبة تخفيض العمالة متفاوتة فى كل إدارة وفق طبيعة العمل بها ، والتى تبدأ من 50 % حضور وتصل إلى 10 % فقط حضور من العدد الإجمالي في بعض الإدارات الأخرى ، أما العمالة المتعاقدة والمؤقتة اليومية فيتم منحهم أجازة يومين أسبوعيًا مدفوعة الأجر علي أن يكون أي تغيب أكثر من ذلك خصمًا من الراتب ، مشيرًا إلى أن قرار تخفيض العمالة من المقرر سريانه إلى حين صدور إشعار ٱخر بإلغائه وعودة العمل بكافة الإدارات بكافة طاقتها البشرية.





كما فوض رئيس جامعة أسيوط عمداء الكليات والمعاهد بتكليف مايلزمهم من عاملين بالتواجد خلال الفترة المسائية والممتدة من الحادية عشر صباحًا وحتي السادسة مساءًا في حال احتياج الخدمة التعليمية إلي ذلك .

















وكشف رئيس الجامعة عن وجود بعض الفئات المستثناة من قرار تخفيض العمالة وهو ما يتضمن استثناء الموظفين والعمال بقطاعات الأمن الجامعي وشئون المقر , ومكاتب المعاونين والسيارات ودار الضيافة , والمؤتمرات , والصيانة المركزية , والقرية الاوليمبية , والمدن الجامعية والتغذية علي أن يقوم السادة المسئولين عن كل إدارة بوضع مواعيد نوبات العمل اليومي وفق طبيعة العمل بكل إدارة بما يشكل انتظام سيره وحسن أدائه .















