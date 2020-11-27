كنز مفقود.. 472 نوعا من الأعشاب الطبية بسانت كاترين .. الساموا والجعدة الأبرز

تحظى منطقة سانت كاترين بوجود 472 نوعا من الأعشاب الطبية منهم 42 نوعا من النباتات النادرة وهذه الأعشاب تحتاج إلى دراسة وافية من الكليات المتخصصة وإنشاء معهد لبحوث النباتات الطبية بسانت كاترين يستوعب الباحثين من كليات الصيدلة والعلوم والزراعة ويخلق منظومة علمية متكاملة لدراسة البيئات الطبيعية لهذه النباتات والمواد الفعالة المستخلصة منها.





كما تحتاج هذه النوعيات من الأعشاب الطبية والعطرية النادرة للتسويق الترويج لها وزيادة الكميات المزروعة منها.





يقول سليمان الجبالي الخبير في شئون دير سانت كاترين إن سانت كاترين تملك كنوز الأعشاب الطبية والعطرية النادرة مشيرا إلي إنه أيضا يمكن زراعة التوابل المرتفعة الأسعار.





وبدوره أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان خبير الاثار أن من أهم الأعشاب الطبية بسانت كاترين هى الهنيدة للقضاء على الحصوة والأملاح والنقرس والساموا لعلاج السكر وطرد السموم والجعدة للمسالك البولية والبكتيريا والوزن الزائد والقيصوم لعلاج الصداع والرمد ومهدئ وزيت الأعشاب المكون من 40 نوع من العشب ويستخدم مساج للفقرات والمفاصل والخشونة وحساسية الجلد وشاى الروزمارى لإلتهاب اللوز والمفاصل ومهدئ للعضلات واللصف الذى ينبت في شقوق الصخور لعلاج الروماتيزم بغلى أوراقه وتبخير المصاب بها والقيصوم وتغسل بمائه العين الرمداء والعاذر يشبه الزعتر لعلاج المغص





وهناك شخصية شهيرة بسانت كاترين وهو الشيخ أحمد منصور الذين يطلقون عليه الدكتور أحمد منصور وأطلق عليه ايضا حكيم سيناء فى فيلم تسجيلي شهير بهذا الاسم ويعالج الشيخ أحمد منصور أهل سيناء بمستخلصات من أعشاب سيناء يجمعها من الجبال بنفسه وتشتهر سيناء بشجر الطرفاء والتي تعرف بشجرة المن وتخرج من ثقوبها مادة يطلق عليها المن حلوة المذاق يبيعونها أهل سيناء للسياح والشيح يبخرون به منازلهم لطرد الثعابين وتستحممن به النفاس ويدخل كبهارات فى الطعام.





وأوضح انه تم إقامة العديد من المعارض بمدينة سانت كاترين لعرض المنتجات البدوية ومنها الأعشاب الطبية .





علي الجانب الاخر ابدى الدكتور منجستاب هايلى الممثل المقيم ومدير برنامج الاغذية العالمى للأمم المتحده بمصر انبهاره الشديد بمدينة سانت كاترين اثناء زيارته لها والتي قام من خلالها بزيارة دير سانت كاترين ومشروع النباتات الطبية والاعشاب وابدي اعجابه الشديد بمشروع النباتات الطبية وأكد على استعداده للمساهمة فى توسعة المشروع وتسويقه واكد عزمة على العودة وزيارة المدينة مرة اخرى.





والجدير بالذكر ان المهندسة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء قد اتخذت خطوات جادة للتسويق لمنتجات سانت كاترين الطبية والعطرية وجعل لها ماركة مسجلة باسم التجلي، وفي سياق متصل نظمت امس الأول محافظة جنوب سيناء معرض للمنتجات السيناوية واليدوية بمدينة سانت كاترين تحت إشراف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .



