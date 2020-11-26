هالة زايد: مصر لم تعرف المستحيل في آخر 6 سنوات..فيديو

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة بورسعيد، صباح اليوم الخميس، للمشاركة في الملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت شعار "حلمنا في سنة اتحقق بيكم .. شكرًا لشركاء الحلم"، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة فور وصولها التقت اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لتقديم التهنئة له لاختياره كأفضل محافظ في الوطن العربى في مسابقة التميز الحكومي العربي.





وأشار مجاهد إلى أن هذا الملتقى يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عام على إطلاق السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وممثلين من منظمة الصحة العالمية، ونخبة من رؤساء الجامعات المصرية وبعض الشخصيات العامة.





و أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن توافر علاج مرضى التصلب المتعدد داخل مستشفى السلام ببورسعيد ، وذلك بالمجان لجميع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل.





ولفت بيان الهيئة أن عدد الحالات المسجلة لتلقي العلاج بالمستشفى بلغ 180حالة، مشيرة إلى أن متوسط تكلفة العلاج للمريض الواحد بلغت 16ألف جنيه شهريًا، حيث تتحملها منظومة التأمين الصحي الشامل كاملة دون تحميل المرضى أو ذويهم أى أعباء مالية أو الانتقال خارج المحافظة للحصول على العلاج.





وتابعت: يتم صرف حقنتين لبعض حالات التصلب المتعدد تبلغ قيمتها 224ألف جنيه ، بموجب كل 6 شهور بالمجان من صيدلية العيادات الخارجية بمستشفى السلام ببورسعيد، وذلك خلاف العلاج الشهري لهم.





هذا ؛ وأشارت الهيئة إلى تخصيص قسم داخلي بمستشفى السلام التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وذلك لعلاج الحالت المتقدمة والتي تحتاج إلى رعاية أعلى ، حيث يتم خلاله حجز المريض مع صرف 10 حقن تبلغ قيمتها 25ألف جنيه، وتستمر فعاليتها لمدة 6 أشهربعد حقن المريض بها ، ولا يتم خروج المريض من المستشفى إلا بعد أخذه هذه الجرعة كاملة حتى تستقر الحالة.





وأضاف بيان الهيئة أن عيادة مرضى التصلب المتعدد بمستشفى السلام بورسعيد تعمل بدءًا من التاسعة صباحًا خلال أيام الأحد والأربعاء والخميس من كل أسبوع ، لافتًا إلى أنه يتم صرف العلاج الشهري لمرضى التصلب المتعدد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل كل 3 شهور، على أن يتم تجديد العلاج بموجب كل 3شهور أيضًا وفقًا لتطور الحالة أو استقرارها، وذلك بعد عرضها على اللجنة اللاستشارية التي تضم د. هاني عارف، د. دينا عبدالجواد، د. نيفين محي الدين، د. محمد حجازي، د. أيمن ناصف، د. عزة عبدالمقصود.

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن التتويج الأساسي للمنظومة الصحية منظومة التأمين الصحي الشامل، معقبة: محافظة بورسعيد تعم محافظة باسلة وتحملت الكثير في حماية البلاد، وكانت هي الأمثل لتطبيق كثير من الأنظمة وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل.وأشارت وزيرة الصحة، خلال كلمتها في الملتقى الأول لهيئة الرعاية الصحية، إلى أن مصر في آخر 6 سنوات لم تعرف المستحيل، وفنحن قمنا ببناء ووضع أسس أخرى يقتضي بها العالم، اتساق الصحة في مصر مع العصر الجديد وبناء الدولة الحديثة.وأكملت: الشعب البورسعيدي محظوظ لتواجد المحافظ عادل الغضبان، وتابعت: اتقدم بالشكر لكل المساهمين منهم الفريق الراحل محمد العصار، فهو كان من أهم الشركاء في النجاح الذي تم تحقيقه ليس في بورسعيد فقط بل في كل المحافظات.وتابعت: هناك شريك أصلي ونحن محظوظين بتواجده في مصر وهو الوزير محمد معيط وزير المالية، معقبة: إعطاء الوزير لا يقتصر في المنظومة الصحية بل في مصر بالكامل، معقبة: فخر لنا للعمل معه وهو أيضا من قام بعمل قانون التأمين الصحي، كما أن خبرته توجت نجاح المنظومة الخاصة بالتأمين الصحي.وأشكر كل العاملين في وزارة المالية، وأيضا وزير الاتصالات للمشاركة معهم في المنظومة والشركاء الأممين وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى القطاع الخاص وسرعة اندماجه في تقوية النظام الصحي في مصر، معقبةى: نعمل جميعا تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، متابعة : أشكر رئيس الوزراء على تحمله واهتمامه بالمنظومة الطبية.