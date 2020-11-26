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أخبار العالم

إصابة الأمير السويدي كارل فيليب وزوجته الأميرة صوفيا بفيروس كورونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:46 م
الأمير كارل فيليب
الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا
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شريف سيد
أعلن الديوان الملكي السويدي، اليوم الخميس، ثبوت إصابة الأمير السويدي كارل فيليب وزوجته الأميرة صوفيا هيلكفيست بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد ظهور أعراض خفيفة تشبه الإنفلونزا.


وقال الديوان الملكي في بيان صحفي إن الزوجين عزلا نفسيهما في المنزل مع طفليهما لكنهما يشعران بصحة جيدة. 


وتطوعت الأميرة صوفيا في مستشفى لمكافحة الوباء، حيث قالت في شريط فيديو إنها بخلاف المستشفى، فإنها تقضي أغلب الوقت مع العائلة. 


وتم تكليف الأطباء الملكيين في السويد بمسؤولية تتبع المخالطين، ومن المقرر أن يخضع الملك والملكة، وكذلك ولي العهد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال، لفحص كورونا اليوم الخميس، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض على أي منهما. 


وكشفت هيئة مراقبة الدواء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن توقعاتها بشأن لقاح كورونا، مشيرة إلى أنه قد يتم تقديم أول طلب للحصول على اللقاح في غضون أيام؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.


وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن، أمس الأربعاء، أن عملية التطعيم بلقاح كورونا ستبدأ قبل نهاية العام الجاري.


وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن توصلها إلى اتفاق مع شركة مودرنا الأمريكية لتزويدها بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19".


كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس، الثلاثاء، أنها ستوقع الأربعاء عقدا مع شركة "موديرنا" الأمريكية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، وهو سادس عقد يُبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبر، بحسب وكالة "فرانس برس".


وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي: "يسرّني أن أعلن أننا سنصادق غدًا على عقد جديد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19"، مشيرةً أيضًا إلى أن هناك عقدًا سابعًا مقبلًا من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.


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