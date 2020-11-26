إصابة مدير مستشفى أشمون بكورونا ونقله للحميات

أعلنت مستشفي اشمون العام بمحافظة المنوفية، اليوم عن اصابه مديرها بفيروس كورونا.

حيث تم نقله إلي العزل بمستشفي حميات اشمون، مؤكدين أنه بصحة جيدة.





فيما شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي عرض تقرير يومي بموقف الأكسجين الطبي بكافة مستشفيات المحافظة وضرورة الاسراع في تعاقد جميع المستشفيات مع الشركات المتخصصة بتزويد الأكسجين الطبى منعًا لحدوث عجز وحفاظا على أرواح المرضى ، فضلا عن ضرورة التواصل مع هيئة الشراء الموحد لتوفير مستلزمات المستشفيات من حيث الأسرة وأجهزة التنفس والمستلزمات الطبية الاخرى كما وجه وكيل وزارة الصحة بتخصيص 25 % من مستشفي أشمون العام لاستقبال حالات كورونا .





جاء ذلك خلال إجتماعه باللجنة العليا لمواجهة كورونا بحضور نائبه محمد موسى والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة والدكتور أسامة الشلقانى وكيل مديرية الصحة للطب الوقائى والدكتور محمد العسكرى مدير إدارة الطب الوقائى والدكتورة رباب الصيفى مساعد وكيل وزارة الصحة والدكتور حسين ابو حسين مدير إدارة مستشفي الحميات والدكتور بشرى فايق مدير التأمين الصحي .





حيث أستعرض وكيل وزارة الصحة أخر المستجدات والموقف الحالي لكورونا ، مشيرا الى وجود غرفة متابعة مستمرة لتسجيل الحالات وتقييم حالتها بسيطة ومتوسطة وخطيرة و كذا متابعة حالات العزل المنزلى وتوفير العلاج للمخالطين ، واكد محافظ المنوفية على ضرورة إتباع البروتوكول من حيث خروج المرضى الذين تم استقرار حالتهم الصحية لتوفير أماكن للحالات الاكثر خطورة .



