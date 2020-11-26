ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إصابة مدير مستشفى أشمون بكورونا ونقله للحميات

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:49 م
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل
أعلنت مستشفي اشمون العام بمحافظة المنوفية، اليوم عن اصابه مديرها بفيروس كورونا.

حيث تم نقله إلي العزل بمستشفي حميات اشمون، مؤكدين أنه بصحة جيدة.


فيما شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي عرض تقرير يومي بموقف الأكسجين الطبي بكافة مستشفيات المحافظة وضرورة الاسراع في تعاقد جميع المستشفيات مع الشركات المتخصصة بتزويد الأكسجين الطبى منعًا لحدوث عجز وحفاظا على أرواح المرضى ، فضلا عن ضرورة التواصل مع هيئة الشراء الموحد لتوفير مستلزمات المستشفيات من حيث الأسرة وأجهزة التنفس والمستلزمات الطبية الاخرى كما وجه وكيل وزارة الصحة بتخصيص 25 % من مستشفي أشمون العام لاستقبال حالات كورونا  .

جاء ذلك خلال إجتماعه  باللجنة العليا لمواجهة كورونا بحضور نائبه  محمد موسى والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة والدكتور أسامة الشلقانى وكيل مديرية الصحة للطب الوقائى والدكتور محمد العسكرى مدير إدارة الطب الوقائى والدكتورة رباب الصيفى مساعد وكيل وزارة الصحة والدكتور حسين ابو حسين مدير إدارة مستشفي الحميات والدكتور بشرى فايق مدير التأمين الصحي  .

حيث أستعرض وكيل وزارة الصحة أخر المستجدات والموقف الحالي لكورونا ، مشيرا الى وجود غرفة متابعة مستمرة لتسجيل الحالات وتقييم حالتها بسيطة ومتوسطة وخطيرة و كذا متابعة حالات العزل المنزلى وتوفير العلاج للمخالطين ،  واكد محافظ المنوفية على ضرورة إتباع البروتوكول من حيث خروج المرضى الذين  تم استقرار  حالتهم الصحية لتوفير أماكن للحالات الاكثر خطورة .

ووجه محافظ المنوفية بسرعة عمل خطاب لوزيرة الصحة بالملاحظات المدونة بشأن عدم توافر الادوية و  المستلزمات بالمستشفيات  وسرعة توفيرها منعا لحدوث أي عجز  بها ، مؤكدا على ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية لمرضى الكورونا وتقييم حالتهم الصحية بعمل الاشاعات والتحاليل اللازمة لهم مشيرا الي أنه سيتم عقد لقاء دوري للجنة لمتابعة الموقف أول بأول .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية يستعرض خطة الصحة للطوارئ

محافظ أسيوط يطمئن على جاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال حالات «كورونا»

محافظ أسيوط يعقد اجتماعا موسعا مع مسئولي الصحة وأعضاء الجهاز التنفيذي لمتابعة خطة مواجهة فيروس كورونا

إجازة أسبوعين لأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل من العاملين بالجهات الحكومية في المنوفية

قرار عاجل.. منع الاجتماعات والندوات في محافظة المنوفية لمواجهة انتشار كورونا

محافظ أسيوط يتابع جاهزية الأطقم الطبية وأدوية كورونا فى مستشفى الصدر

ترشيحاتنا

نهائي القرن.. لقب دوري أبطال أفريقيا طوق النجاة للخطيب ومرتضى منصور في الأهلي والزمالك

حين تنقطع الأرحام.. موتى على يد أقاربهم | حكايات مرعبة

صحفي بـ سكاي سبورتس: أتوقع تتويج الزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

قرار جديد من الكاف تجاه الفريق الخاسر فى نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

الحكومة ترد على شائعة بيع مثلث ماسبيرو لمستثمر أجنبي: سنبني فيها 4 آلاف شقة

بسبب كورونا| وفاة حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تشيز كيك بوصفات مختلفة

يحمي من السرطان.. دراسة تكشف أهم فوائد شاي الكركم

زواج رسمي وخلفة.. أحلام دينا الشربيني تفسد علاقتها بـ عمرو دياب