أزهر أسوان يطلق مبادرة لا للتعصب الكروي.. مصر أولا

"لا للتعصب الكروي.. مصر أولا" كان هو عنوان المبادرة التى نظمها فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر برعاية الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس فرع المنظمة بأسوان بمركز شباب ساحة المدينة بأسوان.





يأتي ذلك في ظل مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا. يأتي اللقاء في إطار المبادرة التي أطلقتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر "لا للتعصب الكروي" لحث مشجعي كرة القدم المصرية على الاعتدال في تشجيع فرقهم، والتحلي بالروح الرياضية، ولفت انتباههم بأخطار التعصب الكروي، ومردوده السلبي على البلاد.









وأكد الشيخ مصطفى الدسوقي، عضو فرع المنظمة، ضرورة نبذ التعصب الكروي بين الجماهير المصرية، واعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضي الشريف.





وقال أنه وإن كان لابد للتعصب أن نتعصب للدين والأخلاق، لأن الأخلاق قد أهملت وضاعت بين الناس واندثرت فنريد أن نستعيد قيمنا واخلاقنا الجميلة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم : مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ، مضيفًا بأننا نريد تعصبا للوطن الذي نعيش فيه كما يجب علينا أن نتحلى بمكارم الأخلاق التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم .





وألقى مكتب التعاون الدولي بجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بمشاركة وزارة التربية والتعليم الإسبانية محاضرة تعريفية تثقيفية لطلاب المرحلة الابتدائية بدولة إسبانيا وذلك تحت عنوان مصر وتاريخها الحضاري والثقافي على مر العصور وهو الذى يأتى في إطار توجهات الدولة بمد جذور التعاون والتبادل الثقافي والمعرفي بين جمهورية مصر العربية وشعوب العالم أجمع .





ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد غلاب خلال كلمته التي ألقاها عن مكانة مصر التاريخية والثقافية ومقاصدها السياحية الخلابة، وأهمية الدور الثقافي والمعرفي والتنويري الذي تقوم به جامعة أسوان تجاه المجتمع المحلي والإقليمي والدولي.





وفي هذا الاطار قام مسئول مكتب التعاون الدولي بجامعة اسوان بالقاء محاضرة تعريفية وتثقيفية لتلاميذ المرحلة الابتدائية بدولة اسبانيا الشقيقة، وتأتي هذه المحاضرة في إطار توعية النشيء الأوربي بمكانة مصر وحضارتها وثقافتها وموقعها السياحي المتميز الذي حظيت به بين دول العالم، كما تضمنت المحاضرة سبل التعاون السياحي المشترك ودعمه بين مصر واسبانيا من خلال شرح وتوضيح الخريطة السياحية والاماكن الاثرية التي تنفرد بها مصر.