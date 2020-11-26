ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أزهر أسوان يطلق مبادرة لا للتعصب الكروي.. مصر أولا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:24 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
"لا للتعصب الكروي.. مصر أولا" كان هو عنوان المبادرة التى نظمها فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر برعاية الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس فرع المنظمة بأسوان بمركز شباب ساحة المدينة بأسوان.

يأتي ذلك في ظل مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا. يأتي اللقاء في إطار المبادرة التي أطلقتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر "لا للتعصب الكروي" لحث مشجعي كرة القدم المصرية على الاعتدال في تشجيع فرقهم، والتحلي بالروح الرياضية، ولفت انتباههم بأخطار التعصب الكروي، ومردوده السلبي على البلاد.  


وأكد الشيخ مصطفى الدسوقي، عضو فرع المنظمة، ضرورة نبذ التعصب الكروي بين الجماهير المصرية، واعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضي الشريف. 

وقال أنه وإن كان لابد للتعصب أن نتعصب للدين والأخلاق، لأن الأخلاق قد أهملت وضاعت بين الناس واندثرت فنريد أن نستعيد قيمنا واخلاقنا الجميلة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم : مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ، مضيفًا بأننا نريد تعصبا للوطن الذي نعيش فيه كما يجب علينا أن نتحلى بمكارم الأخلاق التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم .   

وألقى مكتب التعاون الدولي بجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بمشاركة وزارة التربية والتعليم الإسبانية محاضرة تعريفية تثقيفية لطلاب المرحلة الابتدائية بدولة إسبانيا وذلك تحت عنوان مصر وتاريخها الحضاري والثقافي على مر العصور وهو الذى يأتى في إطار توجهات الدولة بمد جذور التعاون والتبادل الثقافي والمعرفي بين جمهورية مصر العربية وشعوب العالم أجمع . 

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد غلاب خلال كلمته التي ألقاها عن مكانة مصر التاريخية والثقافية ومقاصدها  السياحية الخلابة، وأهمية  الدور الثقافي والمعرفي والتنويري الذي تقوم به جامعة أسوان تجاه  المجتمع المحلي والإقليمي والدولي. 

وفي هذا الاطار قام مسئول مكتب التعاون الدولي بجامعة اسوان بالقاء محاضرة تعريفية وتثقيفية لتلاميذ المرحلة الابتدائية بدولة اسبانيا الشقيقة، وتأتي هذه المحاضرة في إطار توعية النشيء الأوربي بمكانة مصر وحضارتها وثقافتها وموقعها السياحي المتميز الذي حظيت به بين دول العالم، كما تضمنت المحاضرة سبل التعاون السياحي المشترك ودعمه بين مصر واسبانيا من خلال شرح وتوضيح الخريطة السياحية والاماكن الاثرية التي تنفرد بها مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية" يختتم جولاته التوعوية بأسوان

خريجي الأزهر بالهند: وجود القدوة الحسنة في حياة الشعوب ضرورة حتمية

منظمة خريجي الأزهر تقيم مخيما طبيا لفقراء الهند

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببني سويف تنظم ندوة لا للعنف لا للتعصب بمدارس سان مارك

رسائل من رابطة خريجي الأزهر قبل انطلاق مباراة القمة.. لا للتعصب الرياضي

قبل النهائي الأفريقي المرتقب.. دور الثقافة الرياضية لمحو أفكار التعصب الكروي..فيديو

ترشيحاتنا

زواج رسمي وخلفة.. أحلام دينا الشربيني تفسد علاقتها بـ عمرو دياب

السجن مدى الحياة.. كواليس استقالة بيير بويويا من الاتحاد الأفريقي

التعليم العالي: 23 يناير انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

عقب أنباء الانفصال.. حقيقة "تلقيح" عمرو دياب على دينا الشربيني

شطة يفجر مفاجأة: محمد عبد الشافي يمكنه المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بشرط

فرحة ما تمت.. صدمة علمية من لقاح أكسفورد ضد كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأكثر عرضة بسرطان الرئة.. ودراسة تكشف الأعراض والأسباب

لمرضى الحساسية .. 4 فوائد غير متوقعة لـ حليب الشوفان

أبيض x أسود.. منى زكى تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير