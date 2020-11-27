تعرف على فوائد شوربة العدس في الشتاء

يحتوي العدس على مجموعة واسعة من المركبات النباتية المفيدة التي تسمى المواد الكيميائية النباتية ، وكثير منها يقي من الأمراض المزمنة ، مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2، العدس مصدر ممتاز لفيتامينات ب والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك، كما أنها مصدر كبير للبروتين والألياف النباتية.

يؤكد أخصائيو التغذية العلاجية ان العدس ملك الموائد أثناء فصل الشتاء، ومن أهم أطباقه هى "شوربة العدس"، التى تحتوى على جميع العناصر الغذائية المهمة من اهم فوائدها.

و من فوائد شوربة العدس...

1- العدس بصفة عامة يحميك من نزلات البرد، ولكن شوربة العدس تحميك 3 أضعاف العدس.

2- يساهم فى النوم باسترخاء، ولذا فشوربة العدس من الأطعمة التى تخلصك من القلق والتوتر.

3- تقلل فرص تعرضك للشيخوخة.

4- لأنها وجبة غذائية كاملة العناصر الغذائية فهى تخلصك من الوزن الزائد.

5- تقوية الجهاز العصبى، والحد من إصابتك المتعددة كالاكتئاب، ولذا العدس بشكل عام وشوربة العدس بشكل خاص من الأطعمة التى تجلب لك السعادة.

6- تقوية صحة العظام والأسنان لأنها غنية بجميع العناصر الغذائية كالكالسيوم.



طريقة عمل شوربة العدس المصرية



نقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بأنواع مختلفة.



مقادير شوربة العدس: مرقة عدس كرفس جزر كرات بطاطس طماطم كمون ثوم فلفل حار بصل بصل اخضر حبهان ورق لورا عيش محمص سمنة كريمة ملح فلفل أسود

طريقة عمل شوربة العدس



* يوضع ثوم صحيح وطماطم مقطعة في مرقة في حلة بها ماء على النار * يضاف كرفس وكرات وحبهان وورق لورا وبصل مقطع وبطاطس مقطعة وجزر مقطع وكمون * يترك الخليط ليغلي قليلا على النار ثم يضاف العدس ويترك لينضج على نار هادئة * بعد أن ينضج تماما يفرم الخليط ليصبح شوربة ثم تضاف الكريمة ويقلب جيدا * توضع سمنة مع ثوم مفروم في طاسة على النار ويقلب حتى يحمر ثم يضاف إليه العيش المقطع ويقلب قليلا وتقدم مع العيش المحمص

طريقة عمل شوربة العدس السورية

