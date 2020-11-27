تعرف على فوائد شوربة العدس في الشتاء

يحتوي العدس على مجموعة واسعة من المركبات النباتية المفيدة التي تسمى المواد الكيميائية النباتية ، وكثير منها يقي من الأمراض المزمنة ، مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2، العدس مصدر ممتاز لفيتامينات ب والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك، كما أنها مصدر كبير للبروتين والألياف النباتية.
يؤكد أخصائيو التغذية العلاجية ان العدس ملك الموائد أثناء فصل الشتاء، ومن أهم أطباقه هى "شوربة العدس"، التى تحتوى على جميع العناصر الغذائية المهمة من اهم فوائدها.
و من فوائد شوربة العدس...
1- العدس بصفة عامة يحميك من نزلات البرد، ولكن شوربة العدس تحميك 3 أضعاف العدس.
2- يساهم فى النوم باسترخاء، ولذا فشوربة العدس من الأطعمة التى تخلصك من القلق والتوتر.
3- تقلل فرص تعرضك للشيخوخة.
4- لأنها وجبة غذائية كاملة العناصر الغذائية فهى تخلصك من الوزن الزائد.
5- تقوية الجهاز العصبى، والحد من إصابتك المتعددة كالاكتئاب، ولذا العدس بشكل عام وشوربة العدس بشكل خاص من الأطعمة التى تجلب لك السعادة.
6- تقوية صحة العظام والأسنان لأنها غنية بجميع العناصر الغذائية كالكالسيوم.
طريقة عمل شوربة العدس المصرية
نقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بأنواع مختلفة.
طريقة عمل شوربة العدس
طريقة عمل شوربة العدس السورية
تقدم الشيف غادة جميل طريقة. عمل شوربة العدس السورية.