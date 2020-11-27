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أخبار العالم

احذروا الأجسام الغريبة.. نداء عاجل من الداخلية الكويتية للمواطنين والمقيمين

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:36 ص
الداخلية الكويتية
الداخلية الكويتية
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محمود نوفل
دعت وزارة الداخلية الكويتية المواطنين والمقيمين من مرتادي البر إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التجول في المناطق الصحراوية وعدم العبث أو لمس أي من الأجسام الغريبة التي قد تظهر جراء انجراف الأتربة بسبب الأمطار أو غيرها.

وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي لها بالمواطنين والمقيمين التقيد بالتعليمات والإرشادات الأمنية والاتصال فورا في حال العثور على أي جسم غريب على هاتف الطوارئ (112) وذلك حرصا منها على سلامة الجميع.

وأشارت إلى أن هناك احتمالا أن تكون تلك الأجسام الغريبة مخلفات عسكرية خطرة ولذا يجب الحذر الشديد تجاهها.


كما دعت وزارة الداخلية  قائدي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا لتغيرات الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية في بعض المناطق التي تشهدها البلاد حاليا.

وحثت الوزارة  قائدي المركبات بضرورة الانتباه وترك مسافة كافية بين المركبات مشيرة إلى أن هاتف الطوارئ 112 مستعد لتلقي كافة البلاغات على مدار الساعة.

ويشار إلي أن  وزارة الداخلية الكويتية أيضا كانت قد دعت مخالفي قانون الإقامة من تاريخ 1 يناير 2020 وما قبله والراغبين بتعديل أوضاعهم إلى مراجعة إدارة شؤون الإقامة المختصة في الفترة من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر المقبل وسداد مقدار الغرامات المترتبة عليهم لمنحهم الإقامة وفقا للشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن.

وقالت الوزارة  إنه يجب على المخالف لقانون الإقامة والذي يرغب بمغادرة البلاد سداد مقدار الغرامات المترتبة عليه تمهيدا لمنحه (إشعار المغادرة) وحتى يتسنى السماح له بالعودة مرة أخرى.

وذكرت أن المخالف لقانون الإقامة الذي لا يتقدم لتعديل وضعه خلال المهلة المقررة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده فورا وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى الى البلاد.

وبينت الوزارة أنه يتوجب على حاملي الإقامة المؤقتة المجددة تلقائيا (مادة 14) مغادرة البلاد قبل انتهاء مدة الإقامة الممنوحة إليهم قبل تاريخ 30 نوفمبر أو القيام بتسوية أوضاعهم بالحصول على الإقامة وفق الشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن وذلك قبل هذا التاريخ.

ولفتت إلى أن حامل الإقامة المؤقتة (المجددة تلقائيا) الذي لا يقوم بتعديل وضعه خلال المهلة المقررة سيقع تحت طائلة مخالفة قانون إقامة الأجانب وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده عن البلاد.
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