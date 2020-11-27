أبطال أفريقيا.. تشكيل الأهلي المتوقع قبل مواجهة الزمالك في النهائي

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك اليوم علي استاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا فى قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل.

ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

الدفاع: محمد هانى - رامى ربيعة - أيمن أشرف - على معلول

الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى "قفشه" - حسين الشحات

الهجوم: جونيور أجاي - مروان محسن

وقد يدفع الجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني برامي ربيعة في مركز الظهير الأيمن حال عدم جاهزية محمد هاني.

وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكرى الأهلى والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .





وشهد مران الأهلى الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه.





وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الحديث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاطمئنان علي الثلاثي صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج بعد إصابتهم بفيروس كورونا.





وطمأن عبدالحفيظ رئيس الأهلي بان اليو ديانج يخضع للعزل وحالته مطمئنة ونفس الأمر لوليد سليمان الذي سيخضع لمسحة طبية برفقة الفريق الأحمر يوم الأحد قبل مواجهة الاتحاد السكندري فيما لا يزال صالح جمعة في عزل منزله وسوف يخضع هو الآخر لمسحة الأحد.





وفى المقابل ، شهد تدريب الزمالك مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر الحالي استعدادا للمباراة، وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.





وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء. وأكد أن الجيل الحالي أمامه 90 دقيقة لتحقيق مجد جديد بالفوز على الأهلي في مباراة للتتويج باللقب والتأهل لمونديال الأندية.