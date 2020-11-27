ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبطال أفريقيا.. تشكيل الأهلي المتوقع قبل مواجهة الزمالك في النهائي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:39 ص
الاهلي
الاهلي
Advertisements
عبدالله هشام
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك اليوم علي استاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا فى قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل.

ومن المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوى

الدفاع: محمد هانى - رامى ربيعة - أيمن أشرف - على معلول

الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى "قفشه" - حسين الشحات

الهجوم: جونيور أجاي - مروان محسن

وقد يدفع الجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني برامي ربيعة في مركز الظهير الأيمن حال عدم جاهزية محمد هاني.

وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكرى الأهلى والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء . 

وشهد مران الأهلى الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن  لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه.  

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الحديث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاطمئنان علي الثلاثي صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج بعد إصابتهم بفيروس كورونا.  

وطمأن عبدالحفيظ رئيس الأهلي بان اليو ديانج يخضع للعزل وحالته مطمئنة ونفس الأمر لوليد سليمان الذي سيخضع لمسحة طبية برفقة الفريق الأحمر يوم الأحد قبل مواجهة الاتحاد السكندري فيما لا يزال صالح جمعة في عزل منزله وسوف يخضع هو الآخر لمسحة الأحد.   

وفى المقابل ، شهد تدريب الزمالك مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر الحالي استعدادا للمباراة، وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء. وأكد أن الجيل الحالي أمامه 90 دقيقة لتحقيق مجد جديد بالفوز على الأهلي في مباراة للتتويج باللقب والتأهل لمونديال الأندية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصادر: كهربا يعلن جاهزيته لمواجهة الزمالك.. ومفاجأة هاني في مران الأهلي

قمة القرن .. الأهلي وجها لوجه أمام الزمالك اليوم في نهائي إفريقيا

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا والقنوات الناقلة

نهائى القرن.. ننشر أسماء طاقم حكام مباراة الأهلى والزمالك بالكامل

3 قرارات عاجلة من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

الأهلي ضد الزمالك .. 10 معلومات عن نهائي القرن الأفريقي

ترشيحاتنا

بعد توقيع عقد تأسيسها .. 10 معلومات عن أول شركة وطنية مصرية لصناعات السكك الحديدية

تعرف على مكافأة الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

شاومي تكشف عن تحفتها الجديدة Redmi Note 9 Pro 5G.. السعر و المواصفات.. صور

إصابة اثنين من أسرة محمد صلاح بفيروس كورونا

حقيقة سخرية عمرو دياب من أغنيته أماكن السهر وقصف جبهة دينا الشربيني

طرطشت ميه قتلته.. حبس 4 أشخاص لقتلهم نجار البساتين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوندا تستعد للكشف عن أيقونتها سيتي نسخة الهاتشباك.. السعر والمواصفات.. صور

10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد

اكتشاف هرمون في الجسم للتخلص من السمنة .. اعرف التفاصيل