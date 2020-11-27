رئيس مجلس الشيوخ ينعي والد النائب أحمد الطاروطي

أرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية عزاء للنائب أحمد صلاح الطاروطى يشاطره فيها الأحزان لوفاة والده نائب مجلس الشعب الأسبق المستشار صلاح الطاروطى، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة.. والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس وكذلك المستشار محمود إسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسري والد النائب سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.
ويناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلسته العامة الأحد المقبل مشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ، والذى يتضمن ٢٩٣ مادة .
كانت اللجنة المعنية بإعداد مشروع القانون قد انتهت من كتابة التقرير النهائى حول مشروع القانون والذى سيتم عرضه فى الجلسة العامة .
وأكد المستشار محمود اسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة ما بعد إقرار اللائحة الداخلية تقدم أعضاء المجلس بالاقتراحات المختلفة، لافتًا إلى أن مشروع اللائحة الداخلية والمزمع مناقشتها خلال الجلسات القادمة 29 نوفمبر خرجت بتوافق واسع ما بين أعضاء اللجنة التي ضمت جميع كافة الاحزاب والقوى السياسية الأمر الذي سيلقي بظلاله خلال الجلسة العامة
وأشار إلى أن تشكيل اللجان النوعية سيتم في إعقاب إقرار مشروع قانون اللائحة والتصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وحتي ذلك الوقت اسند للجنة إعداد اللائحة مهمة مناقشة أي قضايا أو مشروعات تحال للمجلس.
وأكد الأمين العام للشيوخ أن جلوس الأعضاء سيكون بالتوافق بين الاعضاء و هيئة مكتب مجلس الشيوخ المكونة من الرئيس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق و الوكيلين .