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برلمان

رئيس مجلس الشيوخ ينعي والد النائب أحمد الطاروطي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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ماجدة بدوي
أرسل  المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ  برقية عزاء للنائب أحمد صلاح الطاروطى يشاطره فيها الأحزان لوفاة والده نائب مجلس الشعب الأسبق المستشار صلاح الطاروطى، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة.. والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس وكذلك  المستشار محمود إسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسري والد النائب سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

ويناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى جلسته العامة الأحد المقبل مشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ، والذى يتضمن ٢٩٣ مادة .


كانت اللجنة المعنية بإعداد مشروع القانون قد انتهت من كتابة التقرير النهائى حول مشروع القانون والذى سيتم عرضه فى الجلسة العامة .

وأكد المستشار محمود اسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة ما بعد إقرار اللائحة الداخلية تقدم أعضاء المجلس بالاقتراحات المختلفة، لافتًا إلى أن مشروع اللائحة الداخلية والمزمع مناقشتها خلال الجلسات القادمة 29 نوفمبر خرجت بتوافق واسع ما بين أعضاء اللجنة التي ضمت جميع كافة الاحزاب والقوى السياسية الأمر الذي سيلقي بظلاله خلال الجلسة العامة

وأشار إلى أن تشكيل اللجان النوعية سيتم في إعقاب إقرار مشروع قانون اللائحة والتصديق عليها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية، وحتي ذلك الوقت اسند للجنة إعداد اللائحة مهمة مناقشة أي قضايا أو مشروعات تحال للمجلس.

وأكد  الأمين  العام للشيوخ  أن جلوس الأعضاء سيكون  بالتوافق بين الاعضاء و هيئة مكتب مجلس الشيوخ  المكونة من الرئيس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق و الوكيلين .
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