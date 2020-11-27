الاهلى يتدرب على ضربات الجزاء.. فتحي مبروك يعلق

علق الكابتن فتحي مبروك، لاعب منتخب مصر والمدير الفني السابق للنادي الأهلي، على التغييرات الموجودة في فريقي الأهلي والزمالك فى لقاء اليوم، وقال إن معظم اللاعبين دوليين، والجميع يستطيع الأداء فى أكثر من مركز.





وأضاف مبروك، خلال حواره على قناة " دى إم سي"، أن تهيئة اللاعبين قبل المباراة أمر مهم في هذه المباراة.





وعلق أيضا على تدريب الأهلى على ضربات الجزاء فى التمارين، وقال: "هذا أمر طبيعى، مؤكدًا أن المباراة من الممكن أن تتجه لوقت إضافى وضربات جزاء".





وأكد أن لقاء الأهلي والزمالك اليوم في نهائي دوري ابطال إفريقيا سيشهد بعض المفاجآت، لافتا إلى أن التشكيل الخاص بالنادي الأهلى من الممكن أن يضم اللاعب العربي بدر.





وتابع: من الممكن أن يلعب اللاعب حمدي فتحى فى الجانب الأيمن حالة عدم جاهزية محمد هاني، مشيرا إلى أن مباراة اليوم فرصة لـحسين الشحات و محمد مجدى "قفشه" للظهور بشكل أفضل، وذلك بعد المباريات القوية التى قدمها فى الفترة الأخيرة.





وأكد أنه من المتوقع أن يبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هانى " أو العربي بدر بديل له" - رامى ربيعة - أيمن أشرف - على معلول

الوسط: عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد مجدى "قفشه" - حسين الشحات

الهجوم: جونيور أجاي - مروان محسن.





وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكرى الأهلى والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .

وشهد مران الأهلى الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه.

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الحديث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاطمئنان علي الثلاثي صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وطمأن عبدالحفيظ رئيس الأهلي بان اليو ديانج يخضع للعزل وحالته مطمئنة ونفس الأمر لوليد سليمان الذي سيخضع لمسحة طبية برفقة الفريق الأحمر يوم الأحد قبل مواجهة الاتحاد السكندري فيما لا يزال صالح جمعة في عزل منزله وسوف يخضع هو الآخر لمسحة الأحد.

وفى المقابل ، شهد تدريب الزمالك مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر الحالي استعدادا للمباراة، وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء. وأكد أن الجيل الحالي أمامه 90 دقيقة لتحقيق مجد جديد بالفوز على الأهلي في مباراة للتتويج باللقب والتأهل لمونديال الأندية.



