ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بشرى روسية جديدة عن لقاح كورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:26 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو كشف عن إنتاج الهند أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-في".

وأعلن الصندوق السيادي الروسي الجمعة إبرام اتفاق مع مجموعة "هيتيرو" الهندية للأدوية لإنتاج أكثر من مئة مليون جرعة سنوية من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال الصندوق السيادي الذي مول تطوير اللقاح في بيان: "وافقت هيتيرو، إحدى المجموعات الرئيسية الهندية المصنعة للأدوية الجنيسة، على إنتاج أكثر من مئة مليون جرعة (من سبوتنيك-في) في العام داخل الهند" مشيرا إلى أن عملية إنتاج اللقاح ستبدأ في "مطلع 2021".

وأوضح البيان أن تجارب سريرية للقاح في المرحلتين الثانية والثالثة تجري حاليا في الهند.

وقال رئيس الصندوق السيادي كيريل دميترييف وفق البيان: "بفضل تعاوننا مع هيتيرو، سيكون بإمكاننا زيادة القدرة على الإنتاج بشكل كبير وتقديم حل فعال لمواطني الهند في هذه المرحلة الصعبة من الوباء".

وأشار الصندوق السيادي إلى تلقي "طلبات" على أكثر من 1,2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" من "أكثر من خمسين دولة".

كما سيتم بحسب المصدر إنتاج اللقاح في دول أخرى ولا سيما البرازيل والصين وكوريا الجنوبية.

وأكدت روسيا الثلاثاء أن لقاحها الذي طوره مركز "غاماليا" للأبحاث في موسكو، فعّال بنسبة 95%، وهي نسبة مماثلة لفعالية اللقاحين اللذين يطورهما تحالف فايزر/ بايونتيك وشركة موديرنا الأميركية. وأوضح الصندوق السيادي أن "سعر جرعة واحدة من سبوتنيك-في للسوق الدولية سيكون أقلّ من عشرة دولارات"، مشيرًا إلى أن اللقاح للمواطنين الروس سيكون مجانيًا.

ولقاح سبوتنيك-في هو حاليًا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي تجري وفق نهج تجريبي لا يعرف فيه لا المريض ولا الطبيب ما إذا كان اللقاح المعطى حقيقًا أم وهميًا، وتشمل التجارب أربعين ألف متطوّع.

وتشتد المنافسة الدولية لتطوير لقاح ضد الوباء الذي شلّ دولا بأسرها منذ مطلع العام.

وروسيا مصممة على تصدر هذا السباق وأعلنت منذ أغسطس فعالية لقاحها قبل بدء تجارب سريرية واسعة النطاق حتى، ما أثار شكوكا لدى المجتمع العلمي الدولي.


وأعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم  الجمعة عن تسجيل 496 حالة وفاة و27,543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 2,215,533 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 38,558 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشار المركز إلى تسجيل 26,682 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين من جائحة كورونا في روسيا الاتحادية إلى 1,712,174 شخصًا.

وأعلنت روسيا، الثلاثاء الماضي، أن لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا ثبتت فعاليته بنسبة 95%؛ وذلك بعد 42 يوما من إجراء التجارب.

ونشر الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك – V"، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.

وأسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح. 

وأشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك – V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.

وفي وقت سابق، كشف الحساب التابع للقاح "سبوتنيك" الروسي ضد فيروس كورونا، عن التكاليف المتوقعة له، عقب الأنباء التي خرجت عن الأسعار المتوقعة لشراء لقاحات فيروس كورونا الواعدة والمنتظر طرحها قريبًا.

وقال الحساب التابع للقاح "سبوتنيك-V" على موقع "تويتر"، إنه سيكون أقل بكثير من سعر لقاحي "فايزر" و"موديرنا".

وجاء في تعليق نشر على الحساب الرسمي لـ"سبوتنيك": "الأسعار المعلنة والبالغة 19,5 دولار لجرعة من لقاح "فايزر" وما بين 25 و37 دولارا لجرعة من لقاح "موديرنا"، تعني في الواقع أن التكاليف ستبلغ 39 دولارا و 50-74 دولارا تباعا للشخص الواحد، حيث يحتاج الشخص الواحد إلى جرعتين من لقاحات فايزر وموديرنا وسبوتنيك".

وأضاف التعليق: "سعر سبوتنيك-V سيكون أقل بكثير".

من جهته، قال متحدث باسم الصندوق الروسي للاستثمار المباشر اليوم إن سعر لقاح "سبوتنيك-V" سيعلن الأسبوع المقبل.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في بيان إنها قد تضيف لقاح فيروس كورونا الروسي Sputnik V إلى قائمة اللقاحات الموصى بها للاستخدام في حالات الطوارئ إذا استوفى العقار المعايير اللازمة.

وكانت منظمة الصحة العالمية على اتصال بمعهد أبحاث الجمالية لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، الذي أعرب عن رغبته في التقدم بطلب للحصول على قائمة منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ، ونتطلع إلى تلقي البيانات الخاصة بلقاح سبوتنيك الخامس المرشح. إذا تبين أن المنتج المقدم للتقييم يلبي معايير الإدراج ، فإن منظمة الصحة العالمية ستنشر النتائج على نطاق واسع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إعلان أسعار لقاحي فايزر وموديرنا.. شركة سبوتنيك الروسية: عقارنا سيكون الأرخص بكثير

بعد 42 يوما من التجارب.. روسيا: لقاح سبوتنيك V المضاد لـ كورونا فعال بنسبة 95%

بعد ثبوت فعاليته بنسبة 95%.. تعرف على تكلفة اللقاح الروسي سبوتنيك V

رغم بلوغ الوفيات حاجز الـ 50 ألفا.. ماكرون يخفف إجراءات العزل العام

روسيا تطالب بحقها من العالم: نحن أول من توصل للقاح لفيروس كورونا

وفيات كورونا في البرازيل تتخطى الـ 170 ألف حالة

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر شيرين سيف النصر وأزواجها

نهائي دوري أبطال افريقيا.. موسيماني يكشف عن أمنيته قبل ساعات من موقعة الزمالك

تعرف على موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس ومدتها| تفاصيل رسمية

ضباب وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية تحذر المواطنين

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

قبل ساعات من القمة.. إصابة رضوان جيد حكم الفار فى مباراة الاهلي والزمالك بـ كورونا

Advertisements

انهيار أسعار الذهب.. المعدن النفيس يتجه لثالث خسارة أسبوعية

تعرف على موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس ومدتها| تفاصيل رسمية

3 قرارات عاجلة من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

قبل ساعات من القمة.. إصابة رضوان جيد حكم الفار فى مباراة الاهلي والزمالك بـ كورونا

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. 4 قنوات تنقل مباراة الأهلي والزمالك

إصابة حكم مباراة الأهلي والزمالك تضع الكاف في ورطة.. وتعيين نور الدين يثير الجدل

هجوم إرهابي.. امرأة تهاجم حاخاما بسكين في فيينا وتدعو لذبح اليهود

الحكومة: استمرار الموظف في الجهة المنتدب إليها بعد 4 سنوات لحين نقله

نهائي دوري الأبطال.. تفاصيل جديدة فى إصابة حكم مباراة الاهلي والزمالك بـ كورونا

تشكيل الأهلى.. كيف يخطط موسيماني لإسقاط الزمالك في نهائي إفريقيا

اعتبارات أمنية.. الإمارات توقف إصدار التأشيرات لمواطني هذه الدول

مش لازم bein sport .. أسهل طريقة لتحويل الدش إلى إريال لمشاهدة نهائى إفريقيا مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازة عسكرية.. كيف ودع السودانيون حكيم الأمة «الصادق المهدي»؟

هوندا تستعد للكشف عن أيقونتها سيتي نسخة الهاتشباك.. السعر والمواصفات.. صور

10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد