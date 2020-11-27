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أخبار العالم

تفجير وإطلاق نار وإسعاف متأخر .. تفاصيل جديدة حول اغتيال عالم نووي إيراني كبير.. صور

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:19 م
اغتيال عالم نووي
اغتيال عالم نووي إيراني في سيارته
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أحمد محرم
أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية مقتل العالم النووي محسن فخري زاده، إثر هجوم وصفته بالإرهابي استهدف سيارته في العاصمة طهران.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن مجموعة مسلحة فجرت سيارة قريبة من مكان مرور سيارة فخري زاده ثم فتحت النار باتجاه سيارته التي كان يستقلها مع أشخاص آخرين.

وأوضحت الوكالة أن العالم النووي أصيب إصابات خطيرة نُقل على أثرها إلى المستشفى، لكن لم يتمكن الأطباء من إسعافه في الوقت المناسب، وفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وأضافت الوكالة أن عددًا آخر من مرافقيه في سيارته لقوا حتفهم، ويُعتقد أن بعضهم من أقاربه.

وويُعد فخري زاده عالمًا مرموقًا في إيران ومن قيادات الحرس الثوري ورئيس منظمة أبحاث الدفاع الجديدة.

وكان فخري زاده مدرجًا على قائمة عقوبات الأمم المتحدة بسبب دوره الكبير في تطوير البرنامجين النووي والصاروخي في إيران.

وتوعد قيادي في الحرس الثوري الإيراني بالثأر لمقتل محسن فخري زاده.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا من موقع اغتيال العالم النووي الإيرني  محسن فخري زاده قرب العاصمة طهران.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده تعرض للاغتيال عن طريق تفجير وإطلاق نار في ابسرد بمنطقة دماوند  قرب العاصمة طهران.

وأظهرت صور من موقع اغتيال محسن فخري زاده تعرض سيارة للتفجير، ودمار واسع يحيط بالمكان، وسط تواجد أمني مكثف.

فيما بين مقطع فيديو نشرته الوكالة قرب موقع الحادث في طهران انتشار أمني مكثف بعد وقوع انفجار بسيارة أسفر عن مقتل العالم النووي.

وذكرت الوكالة أن 3 أو 4 مرافقين لمحسن فخري زاده، قتلوا خلال الحادث ي مدينة أبسرد، قرب العاصمة طهران.

بينما أشارت وكالة "مهر" إلى أن الموساد الإِسرائيلي يقف وراء اغتيال العالم الإيراني البارز، دون أن تقدم دليلا على ذلك، وسط تضارب للأنباء حول مقتله، وفقا للروايات المحلية.
تفجير وإطلاق نار وإسعاف متأخر .. تفاصيل جديدة حول اغتيال عالم نووي إيراني كبير.. صور
تفجير وإطلاق نار وإسعاف متأخر .. تفاصيل جديدة حول اغتيال عالم نووي إيراني كبير.. صور
تفجير وإطلاق نار وإسعاف متأخر .. تفاصيل جديدة حول اغتيال عالم نووي إيراني كبير.. صور
تفجير وإطلاق نار وإسعاف متأخر .. تفاصيل جديدة حول اغتيال عالم نووي إيراني كبير.. صور
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