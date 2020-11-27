عبد الحميد: كاسينجو فضَل بورسعيد على الخليج ووقَع للمصري 4 مواسم

قال محمد عبد الحميد وكيل كازادي كاسينجو، ان مهاجم نادي الوداد المغربي انضم رسميا لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي ووقع على عقود انضمامه لمدة 4 مواسم بشكل رسمي، عقب اجتيازه الاختبار الطبي في النادي.
وكشف عبد الحميد ان كاسينجو وقع علي عقد مع القلعة الخضراء يمتد من 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2024/2023 ، وذلك في حضور سمير حلبية رئيس النادي ولجنة التعاقدات بحضور محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية .
وأضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة أن كازادي كاسينجو فضل الانضمام لصفوف المصري البورسعيدي علي عدد من العروض الاخرى، وهما عرضين من الخليج، كما تمسك علي ماهر وإدارة المصري باللاعب وقناعة اللاعب نفسه بانه قادر علي صنع مجدي شخصي له مع المصري سهل من إتمام التعاقد.
واضاف عبد الحميد أن كاسينجو تألق في الدوري المغربي وأحرز 18 هدفا رغم مشاركته في 11 مباراة فضلا عن انه لاعب صغير في السن يبحث عن اثبات وجوده في الدوري المصري ، مشيرا الي اللاعب سبق له اللعب لأندية فيتا كلوب وموتيمابيمبي الكونغوليين وشباب المحمدية المغربي قبل أن ينضم لصفوف وداد الأمة المغربي ويتألق بين صفوفه خلال الموسم الأخير.
وكشف وكيل اللاعب ان كاسينجو سينتظم في معسكر الفريق المقرر إقامته ببرج العرب اعتبارًا غدٍ السبت، واشاد عبد الحميد بالاحترافية التى تعامل بها مسؤولي المصري ومجلس الإدارة والجهاز الفني لضم اللاعب بعد متابعته جيدا وتفويضي لحسم الصفقة التى لم تستغرف سوي 3 أيام فقط .
ومن جهته، أبدي كازادي كاسينجو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي المصري الجديد سعادته بالانضمام لصفوف المصري البورسعيدي وتمني ان يكون التوفيق حليفه في فريقه الجديد
واكد انه قادر علي المنافسة علي لقب هدفا الدوري. وقال كاسينجو في تصريحات خاصة اشكر ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وعلي ماهر المدير الفني ووكيلي محمد عبد الحميد علي تمسكهم بضمي لصفوف النادي البورسعيدي.
وتابع : اشكر جمهور المصري علي حفاوة الاستقبال من جماهير النادي المصري مؤكدا انه سيبذل ما بوسعه من أجل اثبات وجوده وقيادة الفريق لأفضل مركز في الدوري المصري مؤكدا ان الدوري ليس جديد عليه وهو متابع جيد له من خلال متابعة مشوار الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في دوري الابطال الافريقي والكونفدرالية .