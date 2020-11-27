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سيارات

فولكس واجن volkswagen تنشر صورة تشويقية لسيارة SUV جديدة ستطرحها

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:01 م
فولكس واجن volkswagen
فولكس واجن volkswagen تنشر صورة تشويقية لسيارة SUV جديدة
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اشرف عطية
كشفت شركة فولكس واجن volkswagen عملاق صناعة السيارات الالمانية عن صورة تشويقية جديدة لسيارة كبيرة طراز SUV تنوي طرحها و لم توضح الشركة أي تفاصيل حولها .

و افادت تقارير أن السيارة الجديدة ستجمع بين مواصفات الـ SUV والميني فان وستحل محل موديلات فولكس فاجن جولف سبورتس فان volkswagen golf sportsvan و فولكس فاجن توران volkswagen touran

وقد ظهرت صور تجسسية لسيارة مماثلة أثناء اختبارها منذ عامين و لكن من الصعب الجزم بمواصفات السيارة والأسواق المستهدفة منها للوقت الحالي، وسنعلم المزيد عنها خلال الأسابيع والأشهر القادمة و سنوافيكم بالتفاصيل اول بأول .

ولا يزال العملاق الألماني فولكس واجن volkswagen يطور من السيارات والمحركات فكشفت تقارير أنه توجد لدى  فولكس واجن volkswagen سيارة كهربائية رائدة تحمل الاسم الكودي Landjet، وستحصل كل من اودي audi وبنتلي bentley وبورش porsche على إصدارات منها .

وحتى الآن، لا توجد أي تفاصيل رسمية تفصيلية عن نوع السيارة الكهربائية فهل ستكون سيارة كبيرة ذات ثلاثة صفوف وسبعة مقاعد طراز اس يو في suv أم ستكون سيدان عاديه ام هاتشباك.

طرازات Landjet سيتم تصنيعها في مصنع هانوفر بألمانيا، وهو مصنع مخصص للطرازات الأكبر حجمًا، وسبب اختيار هذا المصنع هو أن مصانع أودي audi لن تكون قادرة على التعامل مع هذه المشروع بسهولة.

وستكشف أودي audi عن الإصدار الخاص بها في عام 2024 على أن تتبعها العلامات التجارية الأخرى وستكشف بنتلي في 2025 أو 2026 . طراز Landjet القادم سيحصل على حزمة بطارية توفر نطاقًا يصل إلى 650 كم لكل شحنة.

قبل  طراز Landjet هناك الكثير من سيارات أودي audi و بورش porsche كهربائية بالكامل قادمة، مثل أوديaudi E-Tron GT الرياضية ونسختين من اوديaudi Q4 E-Tron و ستكشف بورش porsche عن تايكان porsche taycan كروس توريزمو قريبًا، كما ستطلق ماكان porsche mission e الكهربائية بالكامل. 

و قد انتعشت عائدات عملاق صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن في الربع الثالث حيث حققت صافي أرباح بلغ أقل قليلا من 2.6 مليار يورو ، وذلك عقب نصف أول صعب من العام جراء إغلاقات وقيود فيروس كورونا . 

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