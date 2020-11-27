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أجمل قاتل بحري.. العثور على مخلوق غريب على شاطئ دولة أفريقية ..صور

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:11 م
صدى البلد
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مريم صليب
عثرت مجموعة استكشافية بحرية على مخلوق غريب على الشاطئ عن طريق امرأة كانت في الخارج تمشي على شاطئ في جنوب إفريقيا أثناء مروره ، وبعد البحث في سلالة ذلك الحيوان الغريب تبين أن المخلوق يدعى التنين الأزرق ، و يتغذى على الحيوانات البحرية الآخرى و المعروف بال " اجمل قاتل بحري " . 

و حسب ماورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، فإن المجموعة الاستكشافية عثرت على مخلوق أزرق اللون معروف باسم التنين الأفريقي Glaucus atlanticus ، على شاطئ البحر الأزرق . 


يتغذى ذلك الحيوان على الحيوانات البحرية الىخرى السامة ، و به بعض الخلايا في جسده يمكنه من خلالها تخزين تلك المواد السامة و التي تجعل لدغته أخطر و أقوى سمية من اللدغات الآخرى . 

أوضح الفريق أن التشريح المبدأي لذلك المخلوق يشير إلى أن لدغته سامة و قوية للغاية لا تقل خطورة عن لدغة ثعبان متوسط السمية ، أما عن الأاعراض المصاحبة للدغة هي  الغثيان والألم والقيء والتهاب الجلد الحاد. 

أوضحت السيدة التي قادت الرحلة الاستكشافية ، أنها عثرت اكثر من مرة على ذلك المخلوق على رمال البحر و لكنها لم تعتقد أنه شديد السمية كما أخبروها و يمكنه أن يصيب الأإنسان بتلك الاعراض بل كان أهالي المكان يتعاملون معه على أساس أنه كائن بحري أليف و ليس شرسا . 


أجمل قاتل بحري.. العثور على مخلوق غريب على شاطئ دولة أفريقية ..صور
أجمل قاتل بحري.. العثور على مخلوق غريب على شاطئ دولة أفريقية ..صور
أجمل قاتل بحري.. العثور على مخلوق غريب على شاطئ دولة أفريقية ..صور
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