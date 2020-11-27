أجمل قاتل بحري.. العثور على مخلوق غريب على شاطئ دولة أفريقية ..صور

امرأة كانت في الخارج تمشي على شاطئ في جنوب إفريقيا

التنين الأزرق ، و يتغذى على الحيوانات البحرية الآخرى و المعروف بال " اجمل قاتل بحري " .





و حسب ماورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، فإن المجموعة الاستكشافية عثرت على مخلوق أزرق اللون معروف باسم التنين الأفريقي Glaucus atlanticus ، على شاطئ البحر الأزرق .









يتغذى ذلك الحيوان على الحيوانات البحرية الىخرى السامة ، و به بعض الخلايا في جسده يمكنه من خلالها تخزين تلك المواد السامة و التي تجعل لدغته أخطر و أقوى سمية من اللدغات الآخرى .





أوضح الفريق أن التشريح المبدأي لذلك المخلوق يشير إلى أن لدغته سامة و قوية للغاية لا تقل خطورة عن لدغة ثعبان متوسط السمية ، أما عن الأاعراض المصاحبة للدغة هي الغثيان والألم والقيء والتهاب الجلد الحاد.





أوضحت السيدة التي قادت الرحلة الاستكشافية ، أنها عثرت اكثر من مرة على ذلك المخلوق على رمال البحر و لكنها لم تعتقد أنه شديد السمية كما أخبروها و يمكنه أن يصيب الأإنسان بتلك الاعراض بل كان أهالي المكان يتعاملون معه على أساس أنه كائن بحري أليف و ليس شرسا .









عثرت مجموعة استكشافية بحرية على مخلوق غريب على الشاطئ عن طريقأثناء مروره ، وبعد البحث في سلالة ذلك الحيوان الغريب تبين أن المخلوق يدعى