سقوط أمطار متوسطة على عدد من مدن وقرى كفر الشيخ

شهد عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، اليوم، الجمعة، سقوط أمطار متوسطة في حين لم تهطل الأمطار على مدن أخرى.





وتبذل الأجهزة المحلية بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، جهودًا كبيرة لشفط مياه الأمطار، من الشوارع الرئيسية والجانبية، ومن أفنية المدارس وحولها.





وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة هطول أمطار المتوقعة حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأحوال الجوية في كل الأنحاء، وسرعة رفع مياه الأمطار التي تعرضت لها المحافظة.





وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع مياه الأمطار من شوارع قرى الساحل القبلي، مشددًا على التعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية والتواجد الميداني لمتابعة الأوضاع أولا بأول من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان مجلس مدينة بلطيم.





وتابع العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال كسح مياه الأمطار وتجمعات المياه اولا بأول مشددًا برفع درجة الاستعداد القصوى والمتابعة الدورية من نواب رئيس المدينة لسيارات الكسح والمعدات وماكينات الري لسحب مياه الأمطار.





وفي نفس السياق، يكثف رجال الوحدات المحلية بقرى محافظة كفر الشيخ جهودًا كبيرة لكسح مياه الأمطار ومنع تجمعات المياه وبرك الوحل عبر معدات النظافة وبالتنسيق مع شركة المياه، ومجالس المدن وبالتنسيق أيضًا مع غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ الرئيسية التي تتابع حالة الطقس على مدار الساعة.





وتتابع غرفة عمليات ديوان عام المحافظة تحت إشراف اللواء أشرف موافي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، سكرتير عام مساعد المحافظة، حالة الطقس على مدار الساعة وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمختلف المراكز والمدن لحل أي مشاكل طارئة.





وسجلت درجات الحرارة في محافظة كفر الشيخ، منذ قليل، 14 درجة مئوية، وشدة الرياح بلغت سرعتها 3 كم / ساعة، ونسبة الرطوبة بلغت 94 ٪.



