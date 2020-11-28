محلل سياسى: شباب "النهضة" يرفضون ترشيح الغنوشى لرئاسة الحركة مرة أخرى

قال مختار غباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه يجب التفريق بين الحراك السياسي فى تونس، وحالة الانشقاق الموجودة داخل حركة النهضة الناتجة عن ممارسات راشد الغنوشى ورفض أعضاء النهضة ترشيح نفسه لرئاسة الحركة للمرة الثالثة.





أضاف غباشى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء القاهرة " الذى يقدمه الإعلامي خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن الصراع ما بين حركة النهضة والتيار العلمانى فى تونس قائم منذ 2011، متابعا: "حركة النهضة أنشأت فى عام 1971 وأعلنت عن نفسها فى 1982، ورغم ذلك لم يعترف بها كحزب سياسى إلا فى 1 مارس 2011، إثر إندلاع الثورة التونسية".





وأوضح أن حركة النهضة التونسية يتزعمها شخصين، عبد الفتاح مورو، وراشد الغنوشى، ولعب مورو دور فى تجميع الشباب للحركة، أما الغنوشى فيعتبر الزعيم التاريخي لهذه الحركة، متابعا: "مقاومة راشد الغنوشى متأجج جدا من الشباب فى تونس، لأن عبد الفتاح مورو له دور أيضا فى تأسيس حركة النهضة".





وتابع: "صدرت قرارات فى العالم أن هذه الحركة إرهابية حتى رغم تأخر العالم فى إعلان ذلك الأمر".





ومن جانبه أكد رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي أنّه ملتزم بالفصل 31 من النظام الداخلي للحركة وأنّه لن يترشّح لرئاسة النهضة في عهدة ثالثة قائلا ''كلّ فصول النظام الأساسي هي محلّ الإحترام والتطبيق''.





الجدير بالذكر أنّ ترشح راشد الغنوشي لرئاسة حركة النهضة لعهدة ثالثة كان محلّ جدل ونقاش عميق بين قيادات الحركة بين الداعم لهذا التمشي والرافض له وكان رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني قد صرّح يوم الخميس 19 نوفمبر الفارط أنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مُلتزم بقانون الحركة في الفصل 31 من القانون الأساسي وأنّه لن يترشح.





كما أنّ شورى النهضة أعلن يوم 16 نوفمبر الفارط أنّ قرّر تقرّر تأخير موعد عقد المؤتمر 11 موفّى العام الحالي (2020) على أن تتعهد لجنتا الاعداد المضموني والمادي للمؤتمر واللجنة الصحية باقتراح موعد لاحق يأخذ بعين الاعتبار ما تقرره الهيآت الصحية للبلاد.