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رياضة

محمد مرجان: الخطيب ومجلسه استمر 3 سنوات دون التطاول على أحد وهدفه التتويج بالبطولات

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:58 ص
الخطيب
الخطيب
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عمرو ابوبكر
قال العميد محمد مرجان الندير التنفيذي للنادي الاهلي، إن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي لم يتطاول على أحد أو يخطئ في أحد طوال ثلاث سنوات مع القلعة الحمراء. 

واضاف مرجان خلال مداخلة هاتفية على فضائية النادي الاهلي، أن التتويج بالبطولات ليس جديدا على الأهلي وفرحة الجماهير بالتتويج اليوم كان من قبل المباراة، وكنا نثق في لاعبينا. 

وتوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد أن حقق الأهلي فوزا صعبا علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ليتوج ينهائي القرن الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة الدولي .

توج محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب في مباراة التي جمعت فريقه بنظيره نادي الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فوز أفشة بالجائزة جاء بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه الأهلي في شباك نظيره نادي الزمالك وهو الهدف الذي أهدى فريقه لقب البطولة.



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