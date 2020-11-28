السولية: أشكر رمضان ولاعبى الاهلي الكبار على المساهمة فى لقب أفريقيا

قدم عمرو السولية نجم وسط النادي الأهلي، الشكر للاعبي النادي الأهلي السابقين شريف إكرامي، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، كبار الفريق، بالإضافة لرمضان صبحي، للدور الذي قدموه مع الفريق داخل وخارج الملعب.





وأوضح السولية في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، طبق فلسفته من اليوم الأول، وأبلغ اللاعبين أنه جاء من أجل التتويج بطولة أفريقيا".





وأكمل: "السولية: ".بطولة غالية انتظرناها من 7 سنوات، خسرت نهائيين قبل ذلك وتعاهدنا كلاعبين على ألا نخسر مجددا".





وأضاف: "مازال لدينا بطولتي كأس مصر، والسوبر الأفريقي، بالإضافة لكأس العالم للأندية".





ووجه رسالته للجماهير: "طول ما انتم في ضهرنا سنحقق مزيد من البطولات".





وتوج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف، ليتوج بالبطولة التاسعة في تاريخه.



