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رياضة

السولية: أشكر رمضان ولاعبى الاهلي الكبار على المساهمة فى لقب أفريقيا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 12:48 ص
عمرو السولية
عمرو السولية
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محمد رشاد
قدم عمرو السولية نجم وسط النادي الأهلي، الشكر للاعبي النادي الأهلي السابقين شريف إكرامي، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، كبار الفريق، بالإضافة لرمضان صبحي، للدور الذي قدموه مع الفريق داخل وخارج الملعب.

وأوضح السولية في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، طبق فلسفته من اليوم الأول، وأبلغ اللاعبين أنه جاء من أجل التتويج بطولة أفريقيا".

وأكمل: "السولية: ".بطولة غالية انتظرناها من 7 سنوات، خسرت نهائيين قبل ذلك وتعاهدنا كلاعبين على ألا نخسر مجددا".

وأضاف: "مازال لدينا بطولتي كأس مصر، والسوبر الأفريقي، بالإضافة لكأس العالم للأندية".

ووجه رسالته للجماهير: "طول ما انتم في ضهرنا سنحقق مزيد من البطولات".

وتوج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف، ليتوج بالبطولة التاسعة في تاريخه.

ظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.

واصطحب الحارس محمد الشناوي، زمليه في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.

واستطاع الأهلي حسم لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب الزمالك الذي كان يسعى لتحقيق اللقب السادس.

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.
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