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ليمون بالجنزبيل.. مشروب طبيعي ينسف الكرش ويقمع الشهية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:57 ص
مشروب طبيعي ينسف
مشروب طبيعي ينسف الكرش ويقمع الشهية جرببة
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أسماء عبد الحفيظ

مشروب طبيعي يقمع الشهية وينسف الكرش، هل تبحثين عن ذلك المشروب، يمكنك اعداده فى دقائق معدودة، بهذه المكونات.

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن  طريقة عمل الليمون بالجنزبيل لتقوية المناعة :

المكونات :

4 ثمرات ليمون
قطع زنجبيل
عسل ابيض
ماء
نعناع طازج

طريقة عمل عصير الليمون بالجنزبيل :

قطعي الليمون و ضيفيه للخلاط مع قطع الجنزبيل
ضيفي النعناع الطازج و 3اكواب من الماء
اخفقي المكونات جيدا ثم صفيه حسب رغبتك ثم ضيفي العسل واخفقيه مرة أخرى

فوائد الليمون

يقوّي جهاز المناعة؛ لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين C تفوق عصير الليمون
٢- يُخلّص الجسم من السموم والفضلات وتقي خلايا الجسم من الالتهابات والأمراض.
٣- يحمي الجسم من السرطان وخاصّةً سرطانات الجلد والقولون والثدي.
٤- يقاوم ويقضي على الجذور الحرة التي تُسبّب العديد من الأمراض؛ كالأمراض المتعلقة بعضلة القلب، والأورام، والشيخوخة
٥- يُعزّز وظائف الكبد الحيوية وينشط هرموناته، كما ينشّط الأعصاب والدورة الدموية.
٦- يساعد على العلاج والشفاء من الكثير من الأمراض كالتهاب المفاصل وهشاشة العظام وكسور العظام وغيرها
٧- يحافظ على البشرة ويعالج العديد من مشاكلها؛ حيث يُخلص الجسم من الخلايا الميتة من على سطح الجلد، كما يحدّ من مشكلة حب الشباب
٨- يقاوم التوتّر ويُخفّف التعب والأرق وأعراض الاكتئاب
٩- يحارب تكوّن الثآليل والدوالي، وذلك حسب بعض الدراسات.
١٠ - يُخفّف الألم
١١- يعزّز فقدان الوزن

١٢- الليمون يعالج نزلات البرد.

لذلك عليك بتناول الليمون يوميا لعلاج أغلب الأمراض فهو مضاد حيوى طبيعي، يساعد على نسف الكرش ويقمع الشهية.

الليمون علاج سيلان الأنف
يستمر العديد من الأشخاص في البحث عن طرق العلاج الطبيعية والمختلفة للتخلص من سيلان الأنف، والشعور بالراحة، ويعد الليمون من أشهر الطرق والوصفات الطبيعية التي تساعد على ذلك في وقت قصير، ويعمل العسل كمضاد للميكروبات بشكل جيد مع نشاط الليمون في علاج الميكروبات المسببة لعدوى الأنف، ويقلل العسل أيضًا من التهاب الممرات الأنفية.

سوف تحتاج
1 ملعقة كبيرة عسل
3-4 قطرات من عصير الليمون الطازج
كوب من الماء الفاتر

ما عليك القيام به
امزج العسل وعصير الليمون في الماء واشربه.
اشرب هذا الماء مرتين يوميا. 

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