محافظ المنوفية: استمرار الإزالات فى المهد بنطاق المحافظة وتنفيذ 3 حالات فورية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن جميع أجهزة المحافظة تتعامل بحزم وقوة في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة التعامل الفوري في المهد تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بترسيخ دولة القانون والتصدي لملف البناء المخالف والعشوائي وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة.





وتم تنفيذ إزالة فورية فى المهد بمنشأة سلطان بمنوف بناحية حوض الترابيع بمساحة 787 متر عبارة عن تشوينات وصب قواعد خرسانية مسلحة وتم إيقاف البناء ، كما تم إزالة حالة تعدى على الأراضي الزراعية بقرية منشأة دملو على مساحة 108 متر بما يعادل 15 سهم بمعرفة قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بقويسنا ، وكذا إزالة حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 116 م2 بحوض الرزقة بناحية شبرا باص بشبين الكوم، هذا وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المتعدين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.