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رياضة

رئيس المقاصة يعلق على غياب إيهاب جلال عن المؤتمر الصحفي للشركة الراعية.. فيديو

السبت 28/نوفمبر/2020 - 01:59 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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نانسي القاضي
علق اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، عن غياب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي عن المؤتمر الصحفي، للاعلان عن الشركة الراعية للفريق في الموسم الجديد وتقديم المدير الفني للفريق والذي اقيم اليوم بأحد فنادق القاهرة. 

وقال رئيس مصر المقاصة: "إيهاب جلال زي السمك ، صعب يبعد عن نادي مصر للمقاصة مهما غاب يعود للفريق".

و أعلن مجلس إدارة مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام،رئيس نادي مصر للمقاصة، سبب غياب إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق الفيومي، عن المؤتمر الصحفي لتقديمه.

وقال اللواء بكري سليم المدير التنفيذي للنادي، أن سبب غياب إيهاب جلال عن مؤتمر تقديمه، هو وجود "جلال" بمعسكر الفريق وحرصه على التواجد مع اللاعبين.

وأعلن مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، أن شركة برايڤيت سبورت حصلت على حقوق راعية الفريق لمدة خمس سنوات بداية من الموسم الجديد.

وأكد اللواء محمد عبدالسلام أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة اختار الراعي الجديد للنادى وفقا لمزايدة رسمية ، وتم الاتفاق معه بما يضمن توفير كل سبل الدعم المالي للفريق وللنادي ، في خطوة طيبة لتوفير الاستقرار المالي للنادي ولفريق الكرة لعودة النجاحات والإنجازات.

وقال المهندس أحمد عبدالخالق، رئيس شركة برايفت سبورت الراعي الرسمي الجديد للمقاصة، إن هدفه انشاء نادي اجتماعي في منطقة القاهرة وتدشين مشروع الالف محترف لتكرار تجربة محمد صلاح وتقديم لاعبين على مستوي اللاعب الاوروبي، مشيرا إلى أن النجاح في المقاصة مبني علي النقد البناء ودعم نادي المقاصة.

من جهته أكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة أن الاتفاق مع الراعي الجديد تم وفقا للإجراءات القانونية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة بعد إقامة مزايدة بنظام الأظرف المغلقة، مشيرا إلى أن التعاقد مع الراعي الجديد في بداية الموسم سيوفر الاستقرار المالي للنادي ويعود به من جديد لتحقيق النجاحات المعهودة.
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