نوفمبر الأسود.. الموت يغيب 4 متسابقين عن مارثون مجلس النواب

ما بين مرشحين وفائزين وآخرين في طريقهم لنهاية ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، شهدت الانتخابات الحالية عددا لا بأس به من حالات الوفاة، منهم من رحل مبكرا ومنهم من رحل بعد معرفة النتيجة، إلا أنهم رحلوا جميعا لظروف صحية تتعلق بالمرض.





وفاة أول النواب

بعد أيام قليلة من فوزه في انتخابات مجلس النواب، توفي الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب ورئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، اليوم السبت، والذي فاز بانتخابات البرلمان الحالي عن دائرة بنها وكفر شكر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا,





لم يهنأ حجاج بفوزه ولم يتمكن من الاحتفال، حيث دخل قسم عناية القلب بمستشفى بنها للتأمين الصحي منذ إعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وتوقفت عضلة القلب، كما فشلت محاولات الأطباء في إنقاذه.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية خبر وفاة النائب ببوست جاء فيه: "لا إله إلا الله.. وفاة الدكتور جمال حجاج مدير هيئة التأمين الصحي بالقليوبية عضو مجلس النواب دائرة بنها وكفر شكر، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان يارب العالمين".

كان الدكتور محمد منير مدير مستشفى التأمين الصحى النموذجي ببنها أعلن نقل حجاج المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم 5 نوفمبر الجاري ووضعه بالعزل المنزلي إلا أن الحالة ساءت حتى تم نقله للمستشفى.





توفى في منتصف الطريق

شهدت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 وفاة أحد المرشحين عن دائرة مركزي بركة السبع وقويسنا بمحافظة المنوفية، قبل يومين من الانتخابات التي بدأت في 21 نوفمبر الجاري.

وتوفي المهندس منير مندور مرشح دائرة (قويسنا- بركة السبع)، عقب تدهور حالته الصحية قبل أيام، وظل في منزله بقرية طوخ طنبشا تحت الرعاية الطبية، ثم جرى نقله إلى المستشفى على أمل إنقاذه لكن المستشفى أفاد بوصوله عقب وفاته بالفعل.

كانت اللجنة العُليا للانتخابات أعلنت دخول المرشح منير مندور "رقم 2- رمز الأسد"، مع 3 مرشحين آخرين في جولة الإعادة على مقعدي الدائرة في البرلمان المُقبل.



رحل بعد الخسارة

لفظ مصطفى محروس، مرشح مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالدائرة السابعة ومقرها مركز المنزلة، أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته فى حادث سير حيث ظل محجوزا بالمستشفى لتلقى العلاج إلا أن حالته ساءت مما أدى إلى وفاته.

وأصيب المرشح السابق في حادث انقلاب سيارته في ترعة عند عودته من تقديم أوراق الترشح باللجنة العامة للانتخابات، وأصيب بشرخ في الجمجمة خلالها، وبدأت حالته الصحية تتدهور.

كان الإحصاء العددي لفرز أصوات الناخبين بالدائرة السابعة ومقرها "مركز شرطة المنزلة أسفر عن حصول كلا من أحمد الحديدى، 30573 صوتا تلاه المرشح مجدى الأمير بـ17748 صوتا، وأحمد سمرة على 15328 صوتا، وإيهاب العميرى على 14035 صوتا.

وجاء المرشح مصطفى محروس في الترتيب الخامس بين المرشحين دون أن يلحق بجولة الإعادة.





لم يكمل سباقه الخامس