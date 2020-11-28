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نورين وائل أصغر كابتن طائرة: كنت أكره الطائرات حتى حدث ذلك الموقف.. شاهد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:05 م
أصغر كابتن طيار
أصغر كابتن طيار
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نورهان رأفت
قالت الكابتن طيار نورين وائل، أصغر قائدة طائرة في مصر، إن حبها للطيران بدأ من الصف الأول الإعدادي ، على رغم أنها كانت تكره الطائرات ، ومن ذلك اليوم قررت أن تكون كابتن طيار .

وأضافت نورين وائل ، خلال لقائها في برنامج "إنبوكس" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2" ، أنها بدأت في قراءة الكتب ، ليكون لها خلفية عن مجال الطيران ، موضحة أن والدتها كانت قلقة عليها من أن لا تستطيع التوفيق بين الحياة الشخصية والمجال المهني .

ولفتت "وائل" إلى أنها اجتازت كافة الاختبارات التابعة للأكاديمية ، معقبة " سواقة الطيارة مع التدريبات مش صعبة" .

وأوضحت بعض المواقف الصعبة ، والتي واجهتها ، خلال رحلات الطيران ، التي قامت بها .

وتابعت نورين شرين خلال لقائها في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أنها كانت تكره الطائرات وهى صغيرة كرها شديدا وكان من عاشر المستحيلات ان تركب طائرة. 

وأوضحت نورين انه عندما تخرجت من الأكاديمية قامت بوضع ثلاث شارات على كتفها ويعنى هذا انها قائد تجارى وعندما تصبح كابتن ستقوم بوضع الشارة الرابعة.
 
وواصلت نورين قائلة ان النزول بالطائرة هو الأصعب بالنسبة لها  ويحدث لها بعض التوتر لانه يحتاج تحكما كاملا في الطائرة مشيرة الى أن عائلتها تدعمها وتشجعها بشكل كبير وكذلك أصدقاؤها مشيرة الى أنها كانت البنت الوحيدة في الاكاديمية .

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