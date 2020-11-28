ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جوتا يسجل هدف ليفربول الأول أمام برايتون بالدورى الإنجليزي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:29 م
جوتا
جوتا
Advertisements
عبدالله هشام
تقدم فريق ليفربول علي منافسه برايتون بهدف في المباراة المقامة حاليا علي ملعب فالمر ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وسجل هدف فريق ليفربول الاول دوجو جوتا من داخل منطقة الجزاء بعد أن أطلق تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

وسجل ساديو ماني هدفا الا ان الحكم الغاه بداعي التسلل في الدقيقة 85 من عمر القاء . 

واحتسب حكم مباراة ليفربول وبرايتون هدفا سجله محمد صلاح لفريق ليفربول في شباك فريق برايتون في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، تسللا على اللاعب المصري. 

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو الـ"var" للتأكد من صحة الهدف وقرر إلغائه بداعي التسلل. 

وأضاع نيل موباي لاعب فريق برايتون ضربة جزاء في المباراة أمام منافسه ليفربول في الدقيقة 20 من زمن المباراة بعدما سددها برعونة بجوار القائم الأيسر للحارس. 

وكان الحكم احتسب ضربة الجزاء بعد تدخل قوي على أرون كونولي من مدافع ليفربول نيكو ويليامز.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول التشكيل على النحو التالي: 

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ويليامز - فابينيو - فيليبس - روبرتسون

الوسط: مينا مينو - ميلنر - فينالدوم

الهجوم: جوتا - فيرمينو - محمد صلاح

ويسعى ليفربول بقيادة يورجن كلوب المدير الفني لمواصلة النتائج الإيجابية في الدورى الإنجليزي ومواصلة الصراع مع فريق توتنهام على صدارة الترتيب كما يسعى لمحو خيبة الأمل التي لاحقت الجماهير بعد الهزيمة أمام فريق أتلانتا بنتيجة هدفين دون رد الأسبوع الماضي. 

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي بالتساوي مع فريق توتنهام برصيد 20 نقطة بينما حيث لعب الريدز 9 مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة. 

في المقابل يدخل فريق برايتون المباراة بطموحات عالية بعد الفوز على فريق أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويدخل المباراة بهدف تحقيق أفضل نتيجة إيجابية أمام بطل البطولة.

ويحتل فريق برايتون المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط جمعهم من انتصارين وثلاث تعادلات وأربع خسائر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ليفربول يخطف صدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في شباك ويست هام ..فيديو

ليفربول يتلقى هدفين من أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.. وخروج محمد صلاح

ليفربول يسعى لمصالحة الجماهير أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كلوب يعلق على اقتراب نجم ليفربول من الانتقال إلى برشلونة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ترشيحاتنا

حكم شراء شقة عن طريق البنك .. المفتي يحسم الجدل

وداعا للضغط العصبي .. التعليم تتيح دخول امتحانات الثانوية العامة أكثر من مرة بالدرجة الكاملة

لوك إيميل: قلت لـ قفشة شُوط.. وهدف شيكابالا خيالي

واقعة الكلب.. أول تعليق برلماني علي تجاوز جماهير الأهلي بعد كأس إفريقيا

الأهلي يوافق على رحيل طبيب الفريق لأهلي جدة

مدحت العدل: الزمالك قدم مباراة كبيرة .. وشيكابالا موهبة قلما تتكرر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

16 تصريحا ناريا في مؤتمر رئيس المسابقات باتحاد الكرة .. صور

للحماية من كورونا .. الأقنعة القماشية تقلل الإصابة بالفيروس بـ نسبة 70%

دراسة : نوع من المكسرات يساعد في نسف الدهون