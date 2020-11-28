اتحاد الكرة يحسم الجدل: مباريات الدوري الجديد بدون جمهور





وكشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة نظام العقوبات المالية والغرامات على الأندية فى الدورى الجديد، قائلا: قمت بتعديل بعض العقوبات المالية والغرامات فى لائحة لجنة المسابقات وقال : لو احد اللاعبين تم تطبيق الغرامة المالية عليه سيسمح له باسبوعين من وقت اعلان العقوبة من أجل السداد وإذا لم يسدد في الموعد المحدد الغرامة سيتم مضاعفة الغرامة واللاعب يعتبر موقوف لحين السداد .





وأوضح أنه إذا كان اللاعب اصلا موقوف مع الغرامة سيكون مسموحا له بدفع الغرامة خلال فترة الإيقاف وحال عدم السداد سيظل اللاعب موقوفا مشيرا إلى أن لائحة العقوبات بالنسبة للمدربين سيتم منحهم اسبوعين حال عدم السداد و تضاعف الغرامة المالية لافتا إلى أنه يتم منحهم اسبوعين اخرين للسداد مشيرا إلى أن نفس البند سيتم تطبيقه على النادي على أن يتم خصم نقطة من النادي حال عدم السداد فى كل مباراة يشارك بها وفى حال امتناعه حتى آخر الموسم عن السداد سيتم منعه من القيد.





وأكد مرزوق أن الاعتراض على التحكيم فى الموسم الجديد سوف يواجه بحزم وصرامة، مضيفا: لا اوافق على فكرة الاعتراض الجماعي من قبل الجهاز الفني للأندية على حكام المباريات ، ولو حصلت في الموسم المقبل هيكون فيه عقوبات شديدة وسوف يتم الإعلان عن لائحة العقوبات على الموقع الرسمي للاتحاد .





وتابع: داخل الملعب إذا كان هناك اعتراضات خارجة عن النص من اللاعبين سوف يتم تطبيبق عقوبة على الفريق أسمها "عدم السيطرة على الفريق" وهذه موجودة في كل العالم والعقوبات هتكون مالية و أي عنصر من عناصر المنظومة الرياضية يتسبب في تأخير إنطلاق المباراة حتى لو 15 ثانية سيكون هناك عقوبة، سواء سبب التأخير كان أحد الفرق أو الحكام مشيرا إلى ان الفريقان قبل المباراة لابد من الوصول الى الملعب قبل إنطلاق اللقاء بـ90 دقيقة والظروف القهرية سيكون لها تقدير، وهناك تقارير سنتسلمها ولو هناك أي مشكلة تحدث فيها الظروف القهرية ..





وأضاف: التغييرات الخمسة سوف تظل موجودة في الموسم الجديدة، وفترة التوقف من أجل شُرب المياه، في يد الحكم يحددها مع اللاعبين والأجهزة الفنية لافتا إلى أن تقنية الفيديو لو توقف أثناء المباراة سوف يتم اخطار الفريقين ويتم استكمال المباراة بشكل طبيعي لافتا إلى أن الدوري الممتاز سيستمر بدون لاعبي المنتخب الاولمبي ولن يتم تأجيله، مشيرا إلى أنه يعلم أن نادي انبي اعترض على استمرار الدورى بدون تواجد لاعبي المنتخب الاوليمبي لكن حسم الأمر ولا مجال للتراجع عنه.



