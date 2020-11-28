انتبه اليها.. علامات فى اللسان تدل على الإصابة بالأمراض

في كثير من الأحيان تكون العلامات التي تظهر على اللسان مؤشرا خطيرا يصدره الجسم ينبهنا الى الإصابة بأحد الأمراض أو وجود خلل ما في أحد أجهزة الجسم ونعرض لكم أبرزها وفقا لما ذكره موقع " webmd" .





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بقع بيضاء





تظهر البقع البيضاء على اللسان فى صورتين الأول البيضاء الكريمية وهي تدل على العدوى الفطرية وتظهر بعد المعاناة من مرض أو تناول أدوية تخل بتوازن البكتيريا في الفم، ويمكن أن تكون البقع البيضاء التي تبدو مزركشة هي الحزاز المسطح ، مما يعني أن الجهاز المناعي يهاجم الأنسجة في فم، ولا تقم بكشطها .





اللسان المتشقق





تتكون أخاديد عميقة على اللسان مع التقدم في العمر فهى مرتبطة بالصدفية ومتلازمة سجوجرن ومتلازمة داون وتكن غير ضارة فى أغلب الأحيان لكن يجب تنظيف اللسان بشكل لطيف وازالة بقايا الطعام والبكتيريا، وستلاحظ تحسن الحالة عندما تتم معالجتها عند الطبيب.





الشعر على اللسان





يظهر شعر على اللسان بشكل يشبه غطاء الفراء الأبيض أو الأسود أو البني فقد يكون لديك لسان مشعر.







هذه "الشعيرات" عبارة عن بروتينات تقوم بتحويل النتوءات الصغيرة العادية إلى خيوط أطول ، حيث يتم التقاط الطعام والبكتيريا. يجب أن تختفي عند تنظيف لسانك بالفرشاة أو كشطه، و إذا كانت لديك بقع بيضاء مشعرة لا يمكنك كشطها ، فقد يكون الطلاوة البيضاء مشعرة في الفم. يمكن أن يحدث للأشخاص المصابين بفيروسات مثل Epstein-Barr أو HIV.











اللسان الأسود





في بعض الأحيان يكون اللسان مشعرا و أسود اللون ولكن يمكن أن يصبح اللسان داكنًا أيضًا بعد تناول مضاد للحموضة يحتوي على البزموت. بالنسبة لبعض الناس ، فهو غير ضار ويختفي بمجرد التوقف عن تناول العلاج.









اللسان الأحمر الفاتح





يمكن أن يكون اللسان الأحمر علامة مبكرة على الاصابة بمرض كاواساكي ، وهو مرض نادر وخطير وأحد امراض التهاب الأوعية الدموية النادرة التي تصيب اجزاء الجسم المختلفة وتصاحبه الحمي القرمزية والأكثر عرضة للإصابة به هم الاطفال، و إذا كان لسانك الأحمر أملسًا أيضًا ولديك ألم في فمك ، فقد يكون ذلك علامة على أن جسمك يعاني من نقص فيتامين ب 3 وعدم وصوله للنسب الجيدة.









شعور حارق





إذا شعرت أن لسانك قد سطعته بالقهوة الساخنة وطعمه معدني أو مرير ، فقد تكون مصابًا بمتلازمة الفم الحارق. قد يعني ذلك مشكلة في الأعصاب في لسانك. قد تسببه أيضًا بعض المشكلات الصحية ، مثل جفاف الفم والالتهابات وارتجاع الحمض ومرض السكري. بالنسبة لبعض الأشخاص ، فإن الأطعمة الحمضية مثل الأناناس وكذلك معجون الأسنان وغسول الفم والحلوى والعلكة تجعل فمهم يحرق.





علامات سرطان الفم





لا يعرف الكثير من الناس أن القروح التي لا تلتئم ، والكتل ، وألم اللسان ، وصعوبة المضغ أو البلع إذا استمرت هذه الأعراض لأكثر من أسبوعين ، فاستشر طبيبك.



