ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سوريا تدين عملية اغتيال العالم النووي الإيراني وتصفها بـ الإرهابية

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:36 م
سوريا
سوريا
Advertisements
محمد عثمان
أعربت الحكومة السورية، اليوم السبت، عن إدانتها لاغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في العاصمة الإيرانية طهران، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه العملية التي وصفتها بالإرهابية.

وأعرب وزير الخارجية السوري الجديد فيصل المقداد، أثناء اجتماعه بالسفير الإيراني لدى دمشق جواد ترك أبادي، عن "شعوره بالسخط بعد هذا الحادث الإجرامي"، مجددا "وقوف سوريا إلى جانب إيران شعبا وحكومة في مواجهة المحاولات اليائسة للنيل من تقدمها ومقدراتها العلمية والوطنية"، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وحذر المقداد من تأثير مثل هذه الجرائم على العالم بأسره، مشيرا إلى أن ما حصل ليس مجرد عملية اغتيال بل إنه "عمل إرهابي يجب على المجتمع الدولي إدانته وعلى الأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياتها في محاربة الإرهاب والالتزام بقواعد القانون الدولي وإلا فلن نحصد إلا مزيدا من التوتر في المنطقة".

وأبدى وزير الخارجية السوري ثقته بقدرة إيران على "مواجهة مثل هذه الجرائم الإرهابية التي يقف وراءها الكيان الصهيوني ومن يدعمه في ممارسة القرصنة الدولية".

واغتيل فخري زادة الذي كان يترأس منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية وكان يعد شخصية رئيسية في برنامج بلاده النووي أمس في طهران برصاص مهاجمين مجهولين، وحملت السلطات الإيرانية إسرائيل مسؤولية الهجوم.

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إسرائيل تهدف إلى خلق "الفوضى" بإقدامها على قتل العالم النووي محسن فخري زاده.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني قوله إن "إيران سترد على عملية اغتيال العالم فخري زاده في الوقت المناسب".

وأضاف حسن روحاني خلال اجتماع حكومي أن بلاده أكثر "ذكاء وحكمة" من الوقوع في المصيدة الإسرائيلية التي تسعى إلى خلق فوضى في المنطقة.

وتابع الرئيس الإيراني في إطار حديثه عن عملية اغتيال العالم النووي قرب طهران "قرأنا أكف النظام الصهيوني ولن ينجح في تحقيق أهدافه الخبيثة ضد إيران".

وأشار إلى أن العالم النووي فخر الدين زاده رسخ وقته مؤخرا في إجراء الأبحاث لمكافحة فيروس كورونا وصناعة أجهزة لفحص المرض.

وشدد روحاني على أن اغتيال فخر زاده لن يمر دون رد، مشيرا إلى أنها عملية تظهر فشل "العدو" وعجزهم في المنطقة.

وأكمل "اغتيال فخري زاده يظهر أن الأعداء يمرون بفترة حرجة، ومن المهم بالنسبة لهم الاستفادة القصوى من هذه الأسابيع القليلة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجيش الإيراني يهدد بانتقام قاسي ردا على مقتل العالم النووي محسن فخري زاده

أول تعليق من الحرس الثوري الإيراني على اغتيال العالم النووي فخري زاده

الحرس الثوري الإيراني يصدر أوامر بالانتقام من قتلة العالم النووي فخري زاده

عقب اغتيال العالم النووي| وزير خارجية إيران: بلادنا ضحية للإرهاب

الرئيس الإيراني يتهم إسرائيل باغتيال العالم النووي فخري زادة

إيران تتعهد بالانتقام لمقتل العالم النووي في الوقت المناسب

ترشيحاتنا

بعد أنباء عن ارتباطه.. 3 شائعات "غرامية" طاردت الهضبة عمرو دياب

بفستان أبيض قصير.. شاهد ميار الغيطي تتألق في عقد قرانها

سميرة موسى والمشد.. التاريخ الأسود لاغتيال إسرائيل لعلماء مصر

الصحة: تراجع نسب شفاء فيروس كورونا لـ89.1%

أمطار متوسطة على 12 منطقة بالجمهورية اليوم.. والطقس في القاهرة معتدل

توتر العلاقة بين صلاح وكلوب.. الفرعون يغادر الملعب غاضبا ويرفض مصافحة الألماني.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. كارول سماحة تحتفل بالكريسماس

تعرف على مواصفات وأسعار بيجو 301 موديل 2021.. صور

دراسة: مخاطر غير متوقعة لتناول السكر بشكل زائد خلال كورونا