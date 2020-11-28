لوك إيميل: قلت لـ قفشة شُوط.. وهدف شيكابالا خيالي

أكد البلجيكي لوك إيميل مدرب نادي طلائع الجيش السابق أن نادييّ الأهلي والزمالك قدما مباراة رائعة ،مشيرًا إلى أن أحمد سيد زيزو وعلي معلول نجما اللقاء.





وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، أمس الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك.









وقال لوك إيميل في تصريحات خاصة لصدى البلد : " لم أشاهد مباراة بحجم قوتها الفنية منذ وقت طويل مثل مباراة الأهلي والزمالك أمس.





وتابع : " شيكابالا رائع بكل ماتحمله الكلمة وسجل هدف خيالي ومذهل لايصدقه أحد فهو لاعب مثالي جدًا وقدم مباراة رائعة".





وأضاف : " النادي الأهلي بدأ بالضغط على لاعبي الزمالك وسجل هدف واستغل خبراته في تلك البطولة الإفريقية على عكس خوف لاعبي الزمالك في البداية ".





وأكمل : " تراجع الأهلي جعل الزمالك يدخل المباراة وذلك من خلال الهدف الرائع لشيكابالا فهو هدف خيالي ".





وعن لقطة الفوز : " كنت أجلس بجانب زوجتي وتفاعلت مع كرة محمد مجدي قفشة واتحدث له واقول " شوووط" بالفعل اللاعب سجل كرة صاروخية وأهدى زملاءه وفريقه اللقب ".





وعن أفضل لاعب المباراة : " هذا سؤال صعب سأقوم بظلم اللاعبين ، فالأهلي والزمالك لديهم لاعبين رائعين لكن على المستوى الفني بالنسبة لي علي معلول وأحمد سيد زيزو ".





وتابع : " زيزو لاعب قوي بدنيًا، ويمتلك سرعات رهيبة يستطيع تحويل الهجمة بشكل سريع للوصول إلى المرمى ".





وعن الفريق الذي قام بتشجيعه أجاب ضاحكًا : " لم أكن أشجع فريق على الاخر بالعكس فقد قمت بمشاهدة المباراة من أجل المتعة فنهائي الأهلي والزمالك يجعل عشاق القارة السمراء من الإنتظار له لمشاهدته ".





وعن رأيه في موسيماني وباتشيكو قال : " المباراة كانت تكتيكية للغاية لقد شاهدت إدارة فنية رائعة من كلا المدربين ".





وأضاف : " موسيماني صديقي وهو مدرب قوي جدًا ولديه خبرات رائعة في القارة الإفريقية ووجوده مع الأهلي سهل من مهمة الحصول على البطولة الإفريقية ، ولقد قمت بتهنئته برسالة بعد آنتهاء المباراة مباشرة ".





واستكمل : " باتشيكو مدرب جيد لكنه قد تأخر من حيث التدخل الفني فكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف خصوصًا أن النادي الأهلي تراجع للخلف ".





وأختتم : " النادي الأهلي يستحق الفوز والتتويج باللقب فقد قدم إنجازًا تاريخيًا له ولجماهيره ، وهارد لك لنادي الزمالك فلقد قدموا مباراة بطولية ".

وتعد مباراة الأمس، هي الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وأدار مباراة أمس بين الأهلي والزمالك الحكم الجزائري مصطفى غربال، وعاونه الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.‏





وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.





وظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.





واصطحب الحارس محمد الشناوي، زميله في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.





وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.





ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن الأهلي أمام نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الأفريقي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، عقب انتهاء مباراة الأمس.





ولم يظهر الشحات بمستواه المعتاد خلال مباراة امس، حيث أهدر هدفين محققين خلال المباراة.