ندوات تثقيفية للتعريف بـ التأمين الصحي الشامل في أسوان.. شاهد





وقد تم عقد اجتماع موسع مع ممثلي فريق الإدارات الصحية بأسوان ودراو وكوم أمبو ونصر النوبة ودفو لمتابعة خطط عمل المرحلة المقبلة .





كما تم عقد سلسلة حملات توعية ميدانية تمثلت في حملة توعية ميدانية بخيمة قرية الصعايدة قبلي، وكذلك تم عقد لقاء مع المواطنين في قافلة العيون بجمعية فيض الرحمان بإدفو غرب، وتم بالتوازى مع ذلك عقد ندوة توعية لأهالي قرية جرف حسين جنوب أسوان.





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وبالإضافة إلى ذلك تم المرور علي وحدتي خور عواضة وأبو الريش بحري بأسوان ومتابعة أعمال التسجيل، وعمل ندوة تعريفية عن المنظومة للعاملين وأفراد التمريض.





هذا فيما تضمنت الندوات التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات.





ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.





هذا وكان قد قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بأنه إستعدادًا لتوجية دعوة اللجنة المتخصصة من خلال وزارة الصحة للبدء في زراعة الكلي بمستشفي أسوان الجامعي تم عقد إجتماع تحضيري برئاسة الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كليه الطب ومدير برنامج زراعة الكلي بالمستشفي الجامعي وذلك لدراسة مدي جاهزيتها لتنفيذ ذلك بحضور الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات أسوان الجامعية .





وأشار الدكتور أحمد غلاب بأن ذلك يأتى في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لوزارة التعليم العالي من أجل رفع كفاءة المستشفيات الجامعية والعمل على تخفيف العبء عن كاهل مرضي الكلي بأسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.





وفى نفس السياق أضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بأنه جار تطوير قسم المسالك إستعدادًا لإجراء عمليات زراعة الكلي بالمستشفي الجامعي.





وأوضح الدكتور محمد الدهشورى بأنه شهد الإجتماع أعضاء قسم المسالك وأعضاء قسم أمراض الكلي وقسم الباثولوجيا الإكلينيكية وقسم التخدير ووحدة الجودة ووحدة مكافحة العدوى وقسم الأشعة التشخيصية وتم تدريب فريق العمل بالمستشفيات الكبرى المتخصصة مثل مركز الدكتور محمد غنيم بالمنصورة وذلك لإعداد القوة البشرية المؤهلة علميًا وطبيًا وإداريًا .