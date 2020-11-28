بعد عقد قرانها .. 10 إطلالات جريئة لـ ميار الغيطي

احتفل المؤلف محمد الغيطى، بعقد قران ابنته ميار الغيطى على شاب من خارج الوسط الفنى وسط جو عائلى حيث حضر الحفل عدد من المقربين والأهل نظرا للظروف الصعبة التى يمر بها العالم ككل بسبب جائحة كورونا.





وظهرت ميار الغيطي خلال عقد قرانها، بفستان قصير باللون الأبيض، وتميز بنقشات بسيطة من الدانتيل الذى يبرز جمالها واناقتها، كما تميز بتفصيلة الاكمام الشفافة التي تبرز عن رشاقتها.





وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة ميار الغيطى.





وظهرت لأول مرة على شاشات التليفزيون، وكان عمرها 5 أعوام، من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي.

ميار الغيطى ابنة السيناريست والإعلامي محمد الغيطي، ووالدتها الإعلامية منى بارومة، وشقيقتها الفنانة مي الغيطي، كما بدأت ميار التمثيل، في عمر الـ 5 سنوات في مسلسل "الحصيدة"، كما شاركت في مسلسل "حد السكين" مع هدى سلطان وعبلة كامل وهشام في 2003، وكان عمرها 11 عاما.

واحترفت ميار الغيطي، التمثيل من خلال فيلم "كابتن هيما" عام 2008، مع الفنان تامر حسني، وفي العام نفسه قدمت مسلسل "قلب ميت" و"أدهم الشرقاوي"، وحصلت من خلاله على جائزة أحسن وجه صاعد.

وشاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.

وجسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة، وترتدي النقاب خلال مسلسل "أيام الحب والرعب".





ومن أبرز المعلومات عنها..





1- ابنة الإعلامى محمد الغيطى والإعلامية منى بارومة.





2- دخلت الفن فى سن مبكر، وهو الأمر ذاته الذى فعلته شقيقتها مي الغيطى.





3- ظهرت لأول مرة على شاشات التليفزيون، وكان عمرها 5 أعوام، من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي.

