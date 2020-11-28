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تعليم

وكيل التعليم بأسوان يتفقد ورش ومعارض الملابس بالمدرسة الصناعية للبنات.. صور

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:12 م
وكيل التعليم بأسوان
وكيل التعليم بأسوان يتفقد ورش ومعارض الملابس
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شاذلى عبد الفتاح
نفذ الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان اليوم، جولة داخل مدرسة محمد محسن شعيب الصناعية بنات بإدارة أسوان التعليمية، وذلك بمرافقة الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية، ومحمد السيد مدير عام التعليم الفنى، وعبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام.

وشملت الجولة تفقد الفصول وورشتى الملابس الجاهزة والتريكو وقسم التجميل وقاعة التدريب ومعرض الملابس، وتأكد من حسن سير الدراسة، وتطبيق المدرسة لكافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية.


وخلال الجولة ناقش وكيل وزارة التربية والتعليم الطالبات فى المهارات التى اكتسبنها خلال التدريب العملى، وطلب من إحداهن تنفيذ نموذج عملى للف محول كهربائى، كما طلب سيادته من طالبة أخرى تنفيذ نموذج عملى بقسم الملابس، وذلك للتأكد من اكتساب الطالبات للمهارات العملية حتى تتمكن بعد التخرج تلبية احتياجات أفراد المجتمع. 

بعدها توجه وكيل الوزارة ومرافقيه إلى مدرسة محمد صالح حرب الصناعية المتقدمة، وخلال جولته بالمدرسة، طالب سيادته إدارة المدرسة بوضع خطة لتطوير وتجميل مدخل وفناء المدرسة بما يتلائم مع البيئة الأسوانية، وذلك خلال مدة زمنية قصيرة بالتعاون مع إدارة التعليم الزراعى بالمديرية ومجلس المدينة، وكلف مدير عام التعليم الفنى بالمديرية بمتابعة سير العمل بشكل مستمر، للتأكد من التنفيذ الفعلى على أرض الواقع.

وأختتم القبيصى جولة اليوم، بتفقد جراج المديرية، مؤكدًا على أهمية أن يدخل الجراج ضمن خطة الصيانة لهذا العام، وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية .

وواصل فريق الإعلام والتوعية بمديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداته في مجال التوعية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.

وتم عقد إجتماع موسع مع ممثلي فريق الإدارات الصحية بأسوان ودراو وكوم أمبو ونصر النوبة ودفو لمتابعة خطط عمل المرحلة المقبلة.

كما تم عقد سلسلة حملات توعية ميدانية تمثلت في حملة توعية ميدانية بخيمة قرية الصعايدة قبلي، وكذلك تم عقد لقاء مع المواطنين في قافلة العيون بجمعية فيض الرحمان بإدفو غرب،  وتم بالتوازى مع ذلك عقد ندوة توعية لأهالي قرية جرف حسين جنوب أسوان. 

وبالإضافة إلى ذلك تم المرور علي وحدتي خور عواضة وأبو الريش بحري بأسوان ومتابعة أعمال التسجيل، وعمل ندوة تعريفية عن المنظومة للعاملين وأفراد التمريض. 
وكيل التعليم بأسوان يتفقد ورش ومعارض الملابس بالمدرسة الصناعية للبنات.. صور
وكيل التعليم بأسوان يتفقد ورش ومعارض الملابس بالمدرسة الصناعية للبنات.. صور
وكيل التعليم بأسوان يتفقد ورش ومعارض الملابس بالمدرسة الصناعية للبنات.. صور
وكيل التعليم بأسوان يتفقد ورش ومعارض الملابس بالمدرسة الصناعية للبنات.. صور
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