صلاح حليمة: زيارة السيسي لجنوب السودان مهمة لملف أزمة سد النهضة .. فيديو

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنوب السودان حلقة من سلسلة الزيارات التشاورية بين البلدين والتأكيد علي تعاون البلدين في كافة المجالات.





وأضاف «حليمة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن رئيس جنوب السودان زار القاهرة 3 مرات في عام 2014 و2017 و2019 وبالتالي فإن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنوب السودان هي الأولي من نوعها لسلسلة من التشاور والتبادل بين البلدين.





وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هذه الزيارة تأتي لتحقيق آليات مشتركة في التعاون والتشاور والتبادل الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن أبرز ما تم تناوله في هذه الزيارة هي مناقشة أهم القضايا التي تهم البلدين علي المستوي الاستراتيجي.





وأوضح السفير صلاح حليمة، أن أهم ما تم تناوله هي قضية الأمن المائي وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وجنوب السودان هي أحدي دول حوض النيل وبالتالي هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة جدا فيما يتعلق بملف سد النهضة بصفة خاصة.





وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الجنوب سوداني سلفاكير جلسة مباحثات ثنائية بحضور وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس سلفا كير بزيارة الرئيس إلى جوبا، واصفا اياها بالتاريخية حيث تعد الأولى من نوعها لجنوب السودان منذ استقلاله.





وأعرب الرئيس سلفا كير عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة مع مصر، والتي تأتي انعكاسًا للإرث البشري والحضاري المتصل بين البلدين، ومشيدًا بالجهود المصرية المخلصة والساعية نحو المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان وتقديم كل سبل الدعم له وتوفير المساعدات الإنسانية.





وأكد الرئيس "كير" وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، مشيدًا في هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية في جوبا ومساهمتها في جهود التنمية، ومعربًا عن تطلع بلاده إلى زيادة نشاط القطاع الخاص المصري في جنوب السودان، وحرص بلاده على توفير كافة التسهيلات والمناخ الداعم لذلك، مع التأكيد على التقدير لما تقدمه مصر من دعم فني وبرامج بناء القدرات والتدريب على مدار السنوات الماضية للكوادر من جنوب السودان في شتى المجالات المدنية والعسكرية، وما يعكسه ذلك من عمق العلاقات بين البلدين.





واعرب الرئيس السيسي عن سعادته بزيارة جنوب السودان للمرة الأولى، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعمًا لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.





و أكد الرئيس حرص مصر على نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للكوادر في جنوب السودان بمختلف القطاعات، وكذلك دفع التعاون الثنائي وتعزيز الدعم المصري الموجه إلى جهود التنمية في جنوب السودان، خاصةً مع وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وكذلك التعاون فى مجالات الزراعة والرى والبنية التحتية والطاقة، بالإضافة





وفيما يتعلق بالأوضاع في جنوب السودان؛ عرض الرئيس سلفا كير تطورات تنفيذ اتفاق السلام بالبلاد، مثمنًا في هذا السياق التحركات المصرية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية لشرح طبيعة التحديات التي تواجه جنوب السودان وتأكيد أهمية دعم الاستقرار والمصالحة الوطنية في البلاد وحث المجتمع الدولي على الوفاء بتعهداته والتزاماته في هذا الصدد تجاه جنوب السودان،

و أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل وغير المحدود لجهود حكومة جنوب السودان في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد كامتداد للأمن القومي المصري، ومشيرًا إلى أهمية البناء على قوة الدفع الحالية على الساحة السياسية في جنوب السودان وتوافر الإرادة اللازمة من قبل كافة الأطراف بهدف الاستمرار في تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام.