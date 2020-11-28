إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة بأسوان

تعرض 11 شخصا اليوم لإصابات متفرقة بالجسم إثر حادث انقلاب سيارة "كبود" أجرة، عند ملف الأدفاوية بأسوان ، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة.





وكان قد تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان ، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ''كبود'' عند ملف الأدفاوية بأسوان، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، كما وصلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

















وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويلها إلى النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.





وجاءت أسماء المصابين كالتالى محمود.ج.م 28 سنة، والذى أصيب بكسر بالساق اليسرى، وأحمد.إ.أ 19 سنة والذى أصيب بكسر بالساق اليسرى، وإسماعيل. م. إ 42 سنة، والذى أصيب بنزيف داخلى بالبطن، ومحمود.ع 37 سنة، والذى أصيب بخلع بالكتف الأيمن، وصالح.أ.ج 47 سنة والذى أصيب بجرح قطعى بالرأس.





وأيضًا عماد.ش.ع 47 سنة والذى أصيب بكسر بالذراع الأيمن، ومحمد.ع.أ 36 سنة والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود.ع 37 سنة والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، ورضا.ع.س 45 سنة، والذى أصيب بجرح قطعى بالرأس، وسعيد.ع 45 سنة والذى أصيب بكدمات بالرأس، وسامى.أ 32 سنة والذى أصيب بخلع بالذراع اليسرى.



