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حوادث

إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة بأسوان

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:07 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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شاذلى عبد الفتاح
تعرض 11 شخصا اليوم لإصابات متفرقة بالجسم إثر حادث انقلاب سيارة "كبود" أجرة، عند ملف الأدفاوية بأسوان، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة.

وكان قد تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ''كبود'' عند ملف الأدفاوية بأسوان، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، كما وصلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.




وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويلها إلى النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

وجاءت أسماء المصابين كالتالى محمود.ج.م 28 سنة، والذى أصيب بكسر بالساق اليسرى، وأحمد.إ.أ 19 سنة والذى أصيب بكسر بالساق اليسرى، وإسماعيل. م. إ 42 سنة، والذى أصيب بنزيف داخلى بالبطن، ومحمود.ع 37 سنة، والذى أصيب بخلع بالكتف الأيمن، وصالح.أ.ج 47 سنة والذى أصيب بجرح قطعى بالرأس. 

وأيضًا عماد.ش.ع 47 سنة والذى أصيب بكسر بالذراع الأيمن، ومحمد.ع.أ 36 سنة والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود.ع 37 سنة والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، ورضا.ع.س 45 سنة، والذى أصيب بجرح قطعى بالرأس، وسعيد.ع 45 سنة والذى أصيب بكدمات بالرأس، وسامى.أ 32 سنة والذى أصيب بخلع بالذراع اليسرى.

هذا وكان قد واصل فريق الإعلام والتوعية بمديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداته في مجال التوعية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.

وقد تم عقد إجتماع موسع مع ممثلي فريق الإدارات الصحية بأسوان ودراو وكوم أمبو ونصر النوبة ودفو لمتابعة خطط عمل المرحلة المقبلة .

كما تم عقد سلسلة حملات توعية ميدانية تمثلت في حملة توعية ميدانية بخيمة قرية الصعايدة قبلي، وكذلك تم عقد لقاء مع المواطنين في قافلة العيون بجمعية فيض الرحمان بإدفو غرب،  وتم بالتوازى مع ذلك عقد ندوة توعية لأهالي قرية جرف حسين جنوب أسوان. 

وبالإضافة إلى ذلك تم المرور علي وحدتي خور عواضة وأبو الريش بحري بأسوان ومتابعة أعمال التسجيل، وعمل ندوة تعريفية عن المنظومة للعاملين وأفراد التمريض. 

هذا فيما تضمنت الندوات التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات. 

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.
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